Вченим вдалося виростити штучний шоколад, який за смаком ідентичний справжньому — без домішок і добавок

Бельгійський виробник харчових інгредієнтів Puratos та американський стартап з харчових технологій California Cultured оголосили про партнерство з метою створення комерційно життєздатного шоколаду, вирощеного в лабораторії. Компанії розраховують представити продукт на ринку до кінця 2026 року, пише Futurism.

Що відомо про технологію

Технологія, яку розробляє California Cultured, передбачає вирощування клітин какао в лабораторних умовах. Для цього беруть зразки з какао-плантацій із найкращими смаковими характеристиками.

Після відбору клітини культивують у спеціальних поживних резервуарах, де вони розмножуються до обсягів, достатніх для виробництва шоколаду. У компанії зазначають, що такий процес займає дні замість місяців, необхідних для традиційного вирощування какао.

«Ми безпосередньо вирощуємо тканину, яка перетворюється на шоколад», — пояснював генеральний директор California Cultured Алан Перлштейн в інтерв'ю CNBC.

Водночас запуск промислового виробництва залишається складним. За оцінками експертів, створення повноцінної виробничої лінії може зайняти від шести місяців до трьох років.

Бар'єри для лабораторного шоколаду

Попри технологічний прогрес, проєкт стикається з кількома ключовими викликами.

Регуляторне схвалення. California Cultured ще з 2024 року намагається отримати дозвіл Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA). Для виходу на ринок продукт має отримати статус GRAS (Generally Recognized as Safe) — «загальновизнаний як безпечний».

Сприйняття споживачами. Шоколадний ринок значною мірою залежить від довіри до брендів. Великі виробники, такі як Mars або Cadbury, продають продукцію завдяки впізнаваності бренду, тому новим технологіям доведеться переконати покупців у безпечності та якості.

Висока собівартість. Станом на 2025 рік лабораторний шоколад коштує значно дорожче за традиційний через обмежені масштаби виробництва. Без масштабування технології ціна залишається головною перепоною для масового ринку.

Потенційний вплив на індустрію

Якщо технологія стане комерційно успішною, вона може змінити світову шоколадну індустрію обсягом близько $123 млрд.

У Puratos наголошують, що культивоване какао може стати кліматично незалежним і більш стійким джерелом сировини, особливо на тлі проблем із врожаями какао та кліматичних змін.

Втім, експерти звертають увагу на ще один аспект — можливий вплив на фермерів у країнах глобального Півдня, де традиційно вирощується какао. Якщо лабораторні альтернативи стануть масовими, це може змінити баланс сил у галузі та економіку виробництва какао.

Попри невизначеність, інвестиції у технології альтернативного какао зростають, що свідчить про серйозний інтерес індустрії до пошуку нових рішень для виробництва шоколаду.