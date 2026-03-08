Вченим вдалося виростити штучний шоколад, який за смаком ідентичний справжньому — без домішок і добавок

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 березня 2026, 17:55

Вченим вдалося виростити штучний шоколад, який за смаком ідентичний справжньому — без домішок і добавок

Бельгійський виробник харчових інгредієнтів Puratos та американський стартап з харчових технологій California Cultured оголосили про партнерство з метою створення комерційно життєздатного шоколаду, вирощеного в лабораторії. Компанії розраховують представити продукт на ринку до кінця 2026 року, пише Futurism.

Бельгійський виробник харчових інгредієнтів Puratos та американський стартап з харчових технологій California Cultured оголосили про партнерство з метою створення комерційно життєздатного шоколаду, вирощеного в лабораторії.

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо про технологію

Технологія, яку розробляє California Cultured, передбачає вирощування клітин какао в лабораторних умовах. Для цього беруть зразки з какао-плантацій із найкращими смаковими характеристиками.

Після відбору клітини культивують у спеціальних поживних резервуарах, де вони розмножуються до обсягів, достатніх для виробництва шоколаду. У компанії зазначають, що такий процес займає дні замість місяців, необхідних для традиційного вирощування какао.

«Ми безпосередньо вирощуємо тканину, яка перетворюється на шоколад», — пояснював генеральний директор California Cultured Алан Перлштейн в інтерв'ю CNBC.

Водночас запуск промислового виробництва залишається складним. За оцінками експертів, створення повноцінної виробничої лінії може зайняти від шести місяців до трьох років.

Бар'єри для лабораторного шоколаду

Попри технологічний прогрес, проєкт стикається з кількома ключовими викликами.

Регуляторне схвалення. California Cultured ще з 2024 року намагається отримати дозвіл Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA). Для виходу на ринок продукт має отримати статус GRAS (Generally Recognized as Safe) — «загальновизнаний як безпечний».

Сприйняття споживачами. Шоколадний ринок значною мірою залежить від довіри до брендів. Великі виробники, такі як Mars або Cadbury, продають продукцію завдяки впізнаваності бренду, тому новим технологіям доведеться переконати покупців у безпечності та якості.

Висока собівартість. Станом на 2025 рік лабораторний шоколад коштує значно дорожче за традиційний через обмежені масштаби виробництва. Без масштабування технології ціна залишається головною перепоною для масового ринку.

Потенційний вплив на індустрію

Якщо технологія стане комерційно успішною, вона може змінити світову шоколадну індустрію обсягом близько $123 млрд.

У Puratos наголошують, що культивоване какао може стати кліматично незалежним і більш стійким джерелом сировини, особливо на тлі проблем із врожаями какао та кліматичних змін.

Втім, експерти звертають увагу на ще один аспект — можливий вплив на фермерів у країнах глобального Півдня, де традиційно вирощується какао. Якщо лабораторні альтернативи стануть масовими, це може змінити баланс сил у галузі та економіку виробництва какао.

Попри невизначеність, інвестиції у технології альтернативного какао зростають, що свідчить про серйозний інтерес індустрії до пошуку нових рішень для виробництва шоколаду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає R S и 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами