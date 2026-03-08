Обсяг порушень у використанні бюджетних коштів зріс у 3,5 раза — Гетманцев

Обсяг порушень та неефективного використання бюджетних коштів в Україні різко зріс. Про це свідчать результати аудитів Рахункової палати, пише голова Податкового комітету Данило Гетманцев .

За його словами, офіційні дані демонструють суттєве погіршення ситуації з використанням державних фінансів.

Зокрема, за результатами аудитів:

у 2023 році обсяг виявлених порушень та неефективних витрат становив 60,8 млрд грн ;

обсяг виявлених порушень та неефективних витрат становив ; у 2024 році ця сума зросла до 217,5 млрд грн.

Таким чином, лише за рік обсяг таких порушень збільшився більш ніж у 3,5 рази.

Йдеться не про статистичні оцінки, а про результати реальних перевірок, які проводила Рахункова палата під час аудиту використання бюджетних коштів.

Гетманцев наголосив, що на тлі таких показників уряд продовжує заявляти про брак фінансування для низки соціальних видатків.

Які проблеми?

Одним із показників проблеми є ситуація з паспортами бюджетних програм — документами, у яких міністерства повинні чітко визначати цілі витрат і очікувані результати.

Станом на 15 лютого з 452 бюджетних програм 58 взагалі не мали поданих паспортів.

«Тобто кошти вже передбачені, але розпорядники навіть не змогли сформулювати, на що їх витрачати. Це фактично кожний шостий бюджетний рядок», — зазначив Гетманцев.

За його даними, серед міністерств, які подали документи із запізненням або не подали взагалі:

Міністерство економіки — вчасно затверджено 30 із 45 програм;

Міністерство соціальної політики — 9 із 20;

Міністерство у справах ветеранів — 2 із 4.

Натомість Міністерство фінансів, Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ затвердили всі програми у встановлені строки.

За його словами, поки держава говорить про нестачу коштів на підвищення пенсій або фінансування зарплат учителям, сотні мільярдів гривень фактично втрачаються через неефективні бюджетні програми.

Він також зазначила, що без системного перегляду державних програм і посилення фіскальної дисципліни ситуація з ефективністю використання бюджетних коштів може і надалі погіршуватися.