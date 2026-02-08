Китай розширює заборону криптовалют: під ударом стейблкоїни та токенізація реальних активів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 лютого 2026, 14:08

Китай розширює заборону криптовалют: під ударом стейблкоїни та токенізація реальних активів

Китайські регулятори оголосили про нову хвилю жорстких обмежень, що виходять за рамки простої заборони торгівлі біткоїном. Нові правила, оприлюднені спільно вісьмома національними відомствами (зокрема Народним банком Китаю та Комісією з регулювання цінних паперів), тепер охоплюють стейблкоїни та токенізацію реальних активів. Про це повідомляє CoinDesk.

Китай розширює заборону криптовалют: під ударом стейблкоїни та токенізація реальних активів

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Головні пункти нових обмежень

Заборона закордонних юаневих стейблкоїнів: влада Китаю офіційно заборонила будь-яким організаціям (китайським чи іноземним) випускати за кордоном цифрові монети, прив'язані до курсу юаня (ренмінбі), без спеціального державного дозволу. Регулятори вважають, що стейблкоїни дублюють функції суверенних грошей і загрожують монетарному контролю держави.

Контроль над RWA: під особливий нагляд потрапив тренд токенізації реальних активів (RWA) — перетворення прав власності на нерухомість, акції чи фонди у цифрові токени. Китайські компанії, які планують токенізувати активи на іноземних майданчиках, тепер зобов'язані отримувати ліцензії або подавати офіційні звіти регуляторам.

Повний бан на послуги з-за кордону: Пекін ще раз підтвердив, що будь-яка діяльність з цифровими валютами (біткоїн, Ethereum, USDT) є незаконною. Тепер ця заборона чітко поширюється на іноземні компанії та приватних осіб, які надають такі послуги громадянам Китаю дистанційно.

Позиція регуляторів

Регулятори пояснили свої дії зростанням «спекулятивної активності», яка створює нові виклики для фінансової стабільності країни. Китай послідовно витісняє криптоіндустрію зі своєї економіки:

  • 2017 рік: заборона ICO (первинного розміщення токенів);
  • 2021 рік: визнання всієї криптодіяльності та майнінгу незаконними;
  • 2026 рік: удар по інструментах, що дозволяли бізнесу обходити обмеження через закордонні майданчики.

«Стейблкоїни загрожують суверенному контролю над грошовою масою», — йдеться у спільній заяві відомств.

Наслідки для ринку

Цей крок може суттєво загальмувати розвиток ринку RWA, оскільки багато китайських технологічних гігантів розглядали цей напрямок як місток до глобальних інвестицій. Також це сигнал для емітентів стейблкоїнів (як-от Tether), що Пекін не терпітиме використання цифрових аналогів юаня поза межами власного проєкту цифрового юаня (e-CNY).

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає GuitarHero и 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами