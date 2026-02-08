Китай розширює заборону криптовалют: під ударом стейблкоїни та токенізація реальних активів

Китайські регулятори оголосили про нову хвилю жорстких обмежень, що виходять за рамки простої заборони торгівлі біткоїном. Нові правила, оприлюднені спільно вісьмома національними відомствами (зокрема Народним банком Китаю та Комісією з регулювання цінних паперів), тепер охоплюють стейблкоїни та токенізацію реальних активів. Про це повідомляє CoinDesk.

Головні пункти нових обмежень

Заборона закордонних юаневих стейблкоїнів: влада Китаю офіційно заборонила будь-яким організаціям (китайським чи іноземним) випускати за кордоном цифрові монети, прив'язані до курсу юаня (ренмінбі), без спеціального державного дозволу. Регулятори вважають, що стейблкоїни дублюють функції суверенних грошей і загрожують монетарному контролю держави.

Контроль над RWA: під особливий нагляд потрапив тренд токенізації реальних активів (RWA) — перетворення прав власності на нерухомість, акції чи фонди у цифрові токени. Китайські компанії, які планують токенізувати активи на іноземних майданчиках, тепер зобов'язані отримувати ліцензії або подавати офіційні звіти регуляторам.

Повний бан на послуги з-за кордону: Пекін ще раз підтвердив, що будь-яка діяльність з цифровими валютами (біткоїн, Ethereum, USDT) є незаконною. Тепер ця заборона чітко поширюється на іноземні компанії та приватних осіб, які надають такі послуги громадянам Китаю дистанційно.

Позиція регуляторів

Регулятори пояснили свої дії зростанням «спекулятивної активності», яка створює нові виклики для фінансової стабільності країни. Китай послідовно витісняє криптоіндустрію зі своєї економіки:

2017 рік: заборона ICO (первинного розміщення токенів);

2021 рік: визнання всієї криптодіяльності та майнінгу незаконними;

2026 рік: удар по інструментах, що дозволяли бізнесу обходити обмеження через закордонні майданчики.

«Стейблкоїни загрожують суверенному контролю над грошовою масою», — йдеться у спільній заяві відомств.

Наслідки для ринку

Цей крок може суттєво загальмувати розвиток ринку RWA, оскільки багато китайських технологічних гігантів розглядали цей напрямок як місток до глобальних інвестицій. Також це сигнал для емітентів стейблкоїнів (як-от Tether), що Пекін не терпітиме використання цифрових аналогів юаня поза межами власного проєкту цифрового юаня (e-CNY).