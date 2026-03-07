Напружена ситуація на Близькому Сході призводить до різкого зростання цін на пальне не лише в Польщі, що змушує багатьох водіїв робити запаси. За перевезення пального у несертифікованих ємностях передбачено штраф до 3000 злотих, а за перевищення допустимої кількості пального — до 2000 злотих, пише INSIDER.
7 березня 2026, 16:45
За каністри — штраф до 3000 злотих: у Польщі попередили водіїв, які запасають пальне
Правила на АЗС
При перевірках на заправках особливу увагу звертають на тип тари, де перевозиться пальне.
Каністри повинні бути належним чином сертифіковані — зазвичай вони позначені символом UN, вибитим на бічній або нижній частині ємності.
За перевезення пального у несертифікованих ємностях передбачено штраф до 3000 злотих, а за перевищення допустимої кількості пального — до 2000 злотих.
Регулюється не лише транспортування палива, а й його зберігання. Ці правила випливають із нормативних актів пожежної безпеки.
