Саудівська Аравія в квітні підвищить ціну нафти для Європи на $3,5 за барель

Саудівська Аравія в квітні підвищить ціни на всі сорти нафти для європейських покупців на $3,5 за барель, для клієнтів з Азії та США — на $2−2,5 за барель, йдеться в повідомленні держкомпанії Saudi Aramco, пише «Інтерфакс-Україна».

Як зміняться ціни

В результаті пальне марки Arab Light для клієнтів з Північно-Західної Європи буде дорожчим за Brent на $2,85 за барель, з Середземномор’я — на $2,65 за барель.

Для азійських покупців Arab Light коштуватиме на $2,5 більше, ніж кошик нафти Оман/Дубай, для американських клієнтів — на $4,6 вище, ніж ASCI.

Що відбувається з цінами на нафту

Як писав «Мінфін», ціни на нафту знизилися в п'ятницю, 6 березня, перервавши п'ятиденне ралі. Це сталося після того, як уряд США оголосив про можливі інтервенції на ринку ф’ючерсів та послабив обмеження на купівлю російської нафти, щоб компенсувати дефіцит, спричинений війною на Близькому Сході.

Попри падіння, цей тиждень став найстрімкішим зростанням цін на нафту з лютого 2022 року. За тиждень Brent подорожчала на 16,4%, а WTI — на 19,2%.

Аби зупинити неконтрольоване зростання цін, Білий дім та Мінфін США готують два ключових кроки: