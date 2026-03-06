Сьогодні ціни на нафту падають, але очікується найрізкіше тижневе зростання з 2022 року

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю, 6 березня, перервавши п'ятиденне ралі. Це сталося після того, як уряд США оголосив про можливі інтервенції на ринку ф’ючерсів та послабив обмеження на купівлю російської нафти, щоб компенсувати дефіцит, спричинений війною на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters.

Котирування: корекція після тижневого буму

Brent знизилася на $0,95 (1,1%) — до $84,46 за барель.

WTI впала на $1,08 (1,3%) — до $79,93.

Попри сьогоднішнє падіння, цей тиждень став найстрімкішим зростанням цін на нафту з лютого 2022 року. За тиждень Brent подорожчала на 16,4%, а WTI — на 19,2%.

Екстрені заходи Вашингтона

Аби зупинити неконтрольоване зростання цін, Білий дім та Мінфін США готують два ключових кроки:

Фінансові інтервенції: США планують безпрецедентний крок — вплив на ціни через ринок нафтових ф’ючерсів, а не лише через фізичні запаси.

«Зелене світло» для російської нафти: США видали спеціальні дозволи на купівлю підсанкційної нафти з рф, яка вже завантажена на танкери. Це має полегшити ситуацію для НПЗ в Азії, які почали скорочувати переробку через дефіцит. Першими цим скористалися індійські компанії, викупивши мільйони барелів російської сировини.

Блокада Ормузької протоки: загроза залишається

Ринок залишається в напрузі через зупинку руху танкерів через Ормузьку протоку. За словами Пріянки Сачдеви, аналітика Phillip Nova, щоденний простій у протоці означає неможливість зберігання 20 млн барелів на добу та відсутність їх надходження на світовий ринок.

За даними Kpler, наразі в Індійському океані та поблизу Сінгапуру в плавучих сховищах і на суднах перебуває близько 30 млн барелів російської нафти, які тепер можуть потрапити на ринок завдяки дозволам США.

Контекст для порівняння

Попри стрибок на 20% за місяць, аналітики закликають не панікувати. Експерт IG Тоні Сайкамор зазначає, що поточна ціна лише на $3,40 перевищує середній показник за останні чотири роки. Для порівняння, у 2022 році після повномасштабного вторгнення рф в Україну ціни перевищували $100 за барель.