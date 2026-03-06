Multi від Мінфін
6 березня 2026, 17:02

Угорщина вишле сімох інкасаторів Ощадбанку, які перевозили валюту і золото на мільйони доларів

Сімох громадян України, яких угорські податкові та митні органи затримали через перевезення великих сум готівки та золота, буде вислано з території Угорщини. Про це у соцмережі X повідомив речник уряду Угорщини Золтан Ковач.

Угорщина вишле сімох інкасаторів Ощадбанку, які перевозили валюту і золото на мільйони доларів
Фото: pixabay

За його словами, Національна податкова та митна адміністрація Угорщини встановила особи затриманих українців. Угорська сторона стверджує, що перевезенням коштів керував колишній генерал Служби безпеки України, а його заступником нібито був ексмайор Повітряних сил України. До операції також могли бути залучені люди з військовим досвідом.

«На підставі цих висновків усі семеро осіб будуть вислані з Угорщини», — заявив Ковач.

Деталі інциденту

«Мінфін» писав, що у четвер, 5 березня, під час регулярного перевезення цінностей між Австрією та Україною угорські силові структури безпідставно затримали два інкасаторські автомобілі та сім співробітників Ощадбанку.

За словами банку, транспортування здійснювалося в межах офіційного міжнародного контракту з Raiffeisen Bank International AG (Австрія). Вантаж був оформлений за всіма міжнародними правилами та митними процедурами ЄС.

У затриманих машинах були:

  • $40 млн;
  • 35 млн євро;
  • 9 кг банківського золота.

Згодом угорська податкова служба підтвердила затримання семи інкасаторів Ощадбанку та двох автомобілів із готівкою. Там заявили, що відкрили кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей.

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач повідомив у соцмережі X, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, що Будапешт вимагає від України термінових пояснень щодо масштабного перевезення готівки через територію країни.

У заяві зазначається, що угорський уряд порушує питання про можливий зв’язок цих коштів з так званою «українською військовою мафією».

За словами Сійярто, з січня через Угорщину нібито було перевезено близько 900 мільйонів доларів, 420 мільйонів євро готівкою, а також 146 кілограмів золота.

«Якщо це справді міжбанківська транзакція, виникає питання: чому вона не здійснюється банківським переказом і навіщо така значна сума готівки повинна проходити транзитом через Угорщину», — навів слова глави МЗС Ковач.

Представники НБУ їдуть до Угорщини

Представники Національного банку України терміново вирушають у відрядження, щоб з’ясувати обставини затримання інкасаторських бригад та автомобілів Ощадбанку. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, заступник голови НБУ Олексій Шабан разом із командою банку терміново їде до Будапешта для з’ясування ситуації.

«Тримаємо це питання на контролі», — зазначив Пишний.

Він також додав, що паралельно готується звернення до міжнародних партнерів та регуляторів щодо цього інциденту, зокрема в частині дотримання процедур CIT-контролю в єврозоні та дій угорської сторони.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
Exba
Exba
6 березня 2026, 17:11
#
Если бы не задерживали, они бы и сами доехали
