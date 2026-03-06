Multi від Мінфін
6 березня 2026, 15:04

Чому НБУ відпустив гривню в момент паливного ажіотажу: пояснення експерта

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин на своїй сторінці у Facebook проаналізував причини неочікуваного ослаблення національної валюти на початку березня 2026 року. Попри те, що об'єктивних ринкових причин для різкого падіння не спостерігалося, офіційний курс долара зріс на 3,2%, досягнувши рекордних 43,8 грн. Євро зросло за перший тиждень березня на 1,6% до 50,9 грн, хоча євро до долару на світовому ринку впало на 2%.

Чому НБУ відпустив гривню в момент паливного ажіотажу: пояснення експерта
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Приховані причини девальвації

Експерт виділяє п'ять імовірних факторів, якими може керуватися Нацбанк, стимулюючи планову девальвацію:

  • Ризики зовнішнього фінансування: невизначеність щодо надходжень від партнерів у березні-квітні та блокування кредиту від Угорщини.
  • Бюджетний розрив: недовиконання доходної частини бюджету за перші два місяці 2026 року (зокрема, слабкі показники внутрішнього ПДВ).
  • Ефективність конвертації: потреба отримувати більше гривні з кожної одиниці валюти для покриття планових державних видатків.
  • Очікування майбутнього попиту: прогнози НБУ щодо зростання валютного попиту, який виб'є ринок із традиційних сезонних трендів.
  • Створення «запасу»: бажання підняти ринок вище зараз, щоб під час сезонного зміцнення гривні курс не впав нижче критичних для бюджету рівнів.

Аномалія ринку: попит падає, а курс зростає

Шевчишин звертає увагу на парадоксальну ситуацію: фактичний дефіцит валюти на міжбанку за перші три дні березня знизився на 26,6% (до $78 млн на добу) порівняно з попереднім тижнем. Загальний чистий дефіцит (з урахуванням готівкового ринку) також скоротився на 7%.

«Саме ці факти наводять мене на думку, що це черговий крок планової та контрольованої девальвації від НБУ», — зазначає аналітик.

Прогнози та вплив угорського інциденту

Експерт вважає, що ситуація не є критичною, оскільки більшість гравців ринку та імпортерів вже заклали у свої бізнес-плани курс 45+ грн за долар.

Щодо затримання двох інкасаторських авто Ощадбанку в Угорщині, Шевчишин оцінює обсяг заблокованих коштів (умовно еквівалент $90 млн) як значний, але не фатальний. Ця сума становить близько 10% від усього обсягу готівкової валюти, завезеної в Україну в січні. Проте це може створити тимчасовий дискомфорт на готівковому ринку, якщо ці кошти призначалися для підкріплення кас українських банків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
