Україна відновила експорт електроенергії, але дефіцит нікуди не зник

Вперше з листопада 2025 року Україна почала постачати електроенергію за кордон. 5 березня було зафіксовано мінімальний експорт до Молдови, проте фахівці застерігають: це не означає повного подолання енергетичної кризи, повідомляє ExPro.

Мізерні обсяги та «сонячний» профіцит

За даними моніторингу ExPro, відновлення експорту має виключно епізодичний характер:

Фактичні цифри: за добу 5 березня до Молдови було передано лише 12 МВт-год у нічний період.

Плани на 6 березня: компанії зарезервували на добових аукціонах пропускної спроможності 120 МВт-год для експорту. Найбільша потужність заброньована на 10 годину — 20 МВт.

Зазначається, що на 5 березня на аукціонах з розподілу пропускної спроможності були зареєстровані більші потужності, до 61 МВт в окремі години, але фактично використані вони не були.

Профіцит виникає лише в окремі години завдяки активній роботі сонячних електростанцій та стабільній генерації АЕС на тлі весняного потепління, що знизило споживання.

Востаннє експорт електроенергії здійснювався 11 листопада 2025 року.

Експорт не скасовує дефіциту

Аналітик ExPro Дар’я Орлова наголошує, що енергосистема зараз працює надзвичайно динамічно. Наявність надлишку вдень (коли світить сонце) не гарантує відсутності дефіциту ввечері.

«Якщо в окремі години виникає можливість для експорту, це не означає, що в інші періоди не може з’явитися дефіцит — така мінливість є нормою», — пояснює експертка.

При цьому велика частина потужностей, пошкоджених російськими атаками, все ще перебуває на тривалому ремонті. Через обстріли інфраструктури в окремих регіонах досі можуть застосовуватися відключення світла.

Залежність від імпорту

Україна продовжує закуповувати значні обсяги енергії у сусідів. 5 березня імпорт склав 27 тис. МВт-год, що у тисячі разів перевищує експорт. Найбільше енергії заходить в систему під час вечірнього піку (близько 1,4 ГВт).

Імпорт та експорт електроенергії у березні 2026 року, тис. МВт*год: