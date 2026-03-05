Україна відновила експорт електроенергії, але дефіцит нікуди не зник

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 березня 2026, 18:12

Україна відновила експорт електроенергії, але дефіцит нікуди не зник

Вперше з листопада 2025 року Україна почала постачати електроенергію за кордон. 5 березня було зафіксовано мінімальний експорт до Молдови, проте фахівці застерігають: це не означає повного подолання енергетичної кризи, повідомляє ExPro.

Україна відновила експорт електроенергії, але дефіцит нікуди не зник
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Мізерні обсяги та «сонячний» профіцит

За даними моніторингу ExPro, відновлення експорту має виключно епізодичний характер:

  • Фактичні цифри: за добу 5 березня до Молдови було передано лише 12 МВт-год у нічний період.
  • Плани на 6 березня: компанії зарезервували на добових аукціонах пропускної спроможності 120 МВт-год для експорту. Найбільша потужність заброньована на 10 годину — 20 МВт.

Зазначається, що на 5 березня на аукціонах з розподілу пропускної спроможності були зареєстровані більші потужності, до 61 МВт в окремі години, але фактично використані вони не були.

Профіцит виникає лише в окремі години завдяки активній роботі сонячних електростанцій та стабільній генерації АЕС на тлі весняного потепління, що знизило споживання.

Востаннє експорт електроенергії здійснювався 11 листопада 2025 року.

Експорт не скасовує дефіциту

Аналітик ExPro Дар’я Орлова наголошує, що енергосистема зараз працює надзвичайно динамічно. Наявність надлишку вдень (коли світить сонце) не гарантує відсутності дефіциту ввечері.

«Якщо в окремі години виникає можливість для експорту, це не означає, що в інші періоди не може з’явитися дефіцит — така мінливість є нормою», — пояснює експертка.

При цьому велика частина потужностей, пошкоджених російськими атаками, все ще перебуває на тривалому ремонті. Через обстріли інфраструктури в окремих регіонах досі можуть застосовуватися відключення світла.

Залежність від імпорту

Україна продовжує закуповувати значні обсяги енергії у сусідів. 5 березня імпорт склав 27 тис. МВт-год, що у тисячі разів перевищує експорт. Найбільше енергії заходить в систему під час вечірнього піку (близько 1,4 ГВт).

Імпорт та експорт електроенергії у березні 2026 року, тис. МВт*год:

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає huliolopez и 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами