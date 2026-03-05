Multi від Мінфін
5 березня 2026, 17:01

Трамп закликав банки піти на мирову з криптокомпаніями

Президент США Дональд Трамп закликав банки «укласти вигідну угоду» з криптокомпаніями, щоб прискорити просування законопроєкту CLARITY про прозорість ринку цифрових активів. Про це він написав у Truth Social.

Президент США Дональд Трамп закликав банки «укласти вигідну угоду» з криптокомпаніями, щоб прискорити просування законопроєкту CLARITY про прозорість ринку цифрових активів.
Фото: Дональд Трамп

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що порадив Трамп банкам

Трамп зазначив, що банкам слід шукати компроміс із криптоіндустрією, а не виступати проти положень законопроєкту, які дозволяють криптоплатформам виплачувати прибутковість власникам стейблкоїнів.

За його словами, інакше законопроєкт CLARITY може надовго застрягти у Конгресі США. Президент також висловив побоювання, що ухвалений раніше закон GENIUS, який регулює випуск та обіг стейблкоїнів, може опинитися під загрозою через тиск банківського сектора.

Трамп пообіцяв не допустити такого розвитку подій.

Читайте також: У Трампа заспокоїли: банкам не варто боятися прибутковості стейблкоїнів

Чому застряг законопроєкт CLARITY

Законопроєкт CLARITY обговорюється вже понад рік. Він передбачає розмежування повноважень між Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC) та Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) з нагляду за криптоактивами.

Просування ініціативи ускладнюється запереченнями банків. Фінансові організації побоюються, якщо емітенти стейблкоїнів почнуть виплачувати винагороди за володіння токенами, вкладники можуть масово виводити кошти з традиційних банків, що створить ризики фінансової стабільності.

Деякі демократи також висловлюють критику законопроєкту. Зокрема, сенатор від штату Массачусетс Елізабет Уоррен вважає, що подібні ініціативи створюють потенційний конфлікт інтересів. Раніше вона запропонувала заборонити високопосадовцям та членам їхніх сімей, включаючи президента, здійснювати операції з криптовалютами.

Керуючий директор дослідницької групи TD Cowen Джарет Сейберг назвав ідею Трампа про «мир» між банками та криптокомпаніями конструктивною, проте засумнівався, що публікації президента у соцмережах зможуть подолати законодавчий глухий кут.

«Щоб банки погодилися з версією законопроєкту CLARITY, яка не включає заборону на виплату прибутковості емітентами стейблкоїнів, буде потрібна особиста участь президента Трампа», — заявив Сейберг.

Раніше аналітики банку JPMorgan припустили, що ухвалення закону CLARITY може позитивно вплинути на крипторинок, спростити доступ великих компаній до цифрових активів та підтримати венчурні інвестиції у США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
