5 березня 2026, 16:16

Експорт ІТ-послуг України у січні впав на 25,8% — до $508 млн

У січні 2026 року обсяг експорту ІТ-послуг України склав $508 мільйонів згідно з даними НБУ. Це принесло українській економіці на 25.8% або $177 млн менше у порівнянні з груднем минулого року, пише Львівський ІТ Кластер.

У січні 2026 року обсяг експорту ІТ-послуг України склав $508 мільйонів згідно з даними НБУ.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінилися показники

Крім того, у порівнянні з січнем 2025 року показники експорту зросли на 3.9% або на 19 млн.

«Січень цього року показав стабільність і зростання порівняно з аналогічним періодом минулого року: у 2025 році показник складав $489 млн — найнижчий результат від початку повномасштабного вторгнення і рекордно низький рівень для українського ІТ-експорту. Сьогодні український ІТ-сектор залишається одним із провідних експортерів послуг і забезпечує значні валютні надходження в економіку. Втім, ці дані радше свідчать про стабілізацію, ніж про зростання, оскільки показник залишається на рівні січня 2024 року», — коментує Ярина Возняк, керівниця команди досліджень Львівського ІТ Кластера.

Експортна виручка

Загальна експортна виручка усіх послуг України у січні цього року склала $1,247 млрд, що на 24.5% або $405 млн менше порівняно з груднем 2025 року.

Частка комп’ютерних послуг у структурі всього експорту послуг у січні 2026 року становила 40.7%, що на 0.9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас вона зменшилася на 0.7% у порівнянні з груднем 2025 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
