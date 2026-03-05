Multi від Мінфін
5 березня 2026, 15:46

Revolut штурмує ринок США: фінтех-гігант подав заявку на банківську ліцензію та призначив нового СЕО

Британський фінтех-гігант Revolut офіційно розпочав процес отримання повноцінної банківської ліцензії в США. Як стало відомо у четвер, компанія, яку у листопаді 2025 року оцінили у $75 млрд, подала відповідні запити до контролюючих органів США (OCC та FDIC). Про це повідомляє Bloomberg.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Новий статус: від застосунку до національного банку

Наразі Revolut працює в США через партнерські банки. Отримання власного статусу національного банку (Revolut Bank US, N.A.) докорінно змінить бізнес-модель компанії:

  • Компанія зможе напряму підключатися до платіжних систем ФРС.
  • Клієнтські кошти будуть застраховані на федеральному рівні (до $250 000 на рахунок).
  • Revolut зможе самостійно видавати персональні позики та випускати кредитні картки без посередників.
  • Крім того, відмова від банків-партнерів дозволить суттєво знизити операційні витрати.

Команда та стратегія

Для реалізації амбітних планів Revolut призначив регіональним СЕО в США Джетіна Дурансоя — колишнього топменеджера Visa та Capital One.

Засновник компанії Нік Сторонський назвав цей крок «ключовим стовпом глобальної стратегії зростання». На сьогодні Revolut уже має понад мільйон клієнтів у Штатах і планує інвестувати у цей ринок $500 млн протягом наступних 3−5 років.

Сприятливий момент: «Ефект Трампа»

Revolut став частиною хвилі фінтех-компаній (поряд із Wise та Nu Holdings), які намагаються отримати ліцензії саме зараз. Бізнес-спільнота вважає, що друга каденція президента Дональда Трампа створить більш м’яке регуляторне середовище для фінансових інновацій.

Масштаби Revolut у цифрах:

  • 70 млн клієнтів по всьому світу (мета — 100 млн).
  • $75 млрд — ринкова оцінка станом на кінець 2025 року.
  • 50 штатів — територія, на яку поширюватиметься нова ліцензія.
  • 200 співробітників — поточний штат у США (з планом розширення).

Окрім офісу в Нью-Йорку, компанія планує відкрити новий хаб у Стемфорді, штат Коннектикут. Хоча у 2021 році Revolut вже намагався вийти на банківський ринок США, тоді зусилля призупинили заради отримання ліцензії у Британії.

У середині 2024 року компанія отримала умовне схвалення банківської ліцензії у Великій Британії, однак вона все ще перебуває на етапі підготовки до повноцінного запуску.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Revolut отримав першу латиноамериканську ліцензію. У січні 2026 року його послуги стали доступними для мешканців Мексики.

Автор:
Роман Мирончук
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
