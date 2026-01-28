Revolut отримав першу латиноамериканську ліцензію

Британському фінтеху Revolut вперше вдалося вийти за межі європейського банківського сектору: у вівторок його послуги стали доступними для мешканців Мексики, звернув увагу Reuters. В агентстві підкреслили прискорення експансії Revolut на ринки, що швидко ростуть.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Вихід на мексиканський ринок

Фінтех витратив понад $100 млн, щоб вийти на мексиканський ринок, — це вдвічі більше від регуляторного мінімуму, встановленого в країні. Завдяки цьому коефіцієнт достатності капіталу на момент запуску становив 447,2%, вказується в заяві компанії.

Крім того, Revolut став першим цифровим банком, який отримав мексиканську ліцензію шляхом прямого звернення за нею, а не шляхом придбання місцевого банку з ліцензією.

Читайте також: Revolut змінює стратегію в США: замість купівлі банку — власна ліцензія

У прес-релізі йдеться, що для того, щоб скористатися послугами Revolut у Мексиці, місцевим жителям достатньо встановити програму.

Там також вказано кредитний рейтинг Revolut: агентство HR Ratings оцінило довгостроковий рейтинг компанії на рівні «ААА», короткостроковий — HR+1, обидва зі стабільним прогнозом. S&P National Ratings привласнило Revolut довгостроковий рейтинг «mxA+», короткостроковий — «mxA-», обидва зі стабільним прогнозом.

Фінансова міць та криптоекспансія

Revolut, оцінка якого досягла 75 мільярдів доларів після вторинного продажу акцій минулого року, називає ринок США критично важливим для своїх глобальних амбіцій.

Паралельно з банківськими планами компанія поглиблює свою присутність у криптосфері: