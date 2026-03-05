Multi від Мінфін
5 березня 2026, 12:58

Нафтове ралі триває: Brent сягнула $83,84 на тлі ударів по Ірану та морської блокади

Ціни на нафту у четвер, 5 березня, підскочили ще на 3%, продовжуючи стрімке зростання п'яту сесію поспіль. Ескалація конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном посилює побоювання щодо тривалої зупинки постачань енергоносіїв з Близького Сходу. Про це повідомляє Reuters.

Нафтове ралі триває: Brent сягнула $83,84 на тлі ударів по Ірану та морської блокади
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Котирування: п'ятий день зростання

  • Brent додала $2,44 (3%), піднявшись до $83,84 за барель.
  • WTI: зросла на $2,44 (3,27%), сягнувши $77,10.

Аналітики банку ANZ зазначають, що ринок перебуває у стані постійної напруги через загрозу торговому судноплавству в Ормузькій протоці, яка є «головною артерією» для 20% світового постачання нафти та скрапленого газу.

Видобуток та експорт: Катар і Ірак поза грою

Ситуація з пропозицією палива у світі стає критичною.

Ірак скоротив видобуток майже на 1,5 млн барелів на добу через відсутність шляхів експорту та переповнені сховища.

Катар зупиняє виробництво скрапленого газу. За оцінками джерел, на відновлення нормальних обсягів виробництва знадобиться щонайменше місяць.

Уряд КНР вже попросив свої компанії призупинити нові контракти на експорт нафтопродуктів та спробувати скасувати вже існуючі зобов’язання, щоб зберегти пальне всередині країни.

Прогноз: швидкого миру не буде

Нафтові трейдери налаштовані очікують подальшого зростання цін, оскільки політична ситуація в Тегерані свідчить про готовність продовжувати боротьбу. Поява сина вбитого верховного лідера Ірану як головного кандидата на його місце вказує на те, що країна не збирається поступатися під військовим тиском.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
