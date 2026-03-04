Катар зупиняє виробництво скрапленого газу — Reuters

Катар у середу повністю зупиняє скраплення газу та не зможе повернутися до нормального рівня виробництва й експорту скрапленого природного газу (СПГ) щонайменше протягом місяця. Про це повідомили два джерела, обізнані з ситуацією, передає Reuters.

Державна компанія QatarEnergy цього тижня припинила видобуток газу та в середу, 4 березня, оголосила форс-мажор щодо експортних поставок. У компанії не відповіли на запит журналістів про коментар.

За словами співрозмовників агентства, після зупинки головного заводу в Рас-Лаффані Катар не зможе відновити процес скраплення газу щонайменше протягом двох тижнів, згідно з попередніми оцінками.

Навіть після перезапуску підприємству знадобиться ще щонайменше два тижні, щоб вийти на повну виробничу потужність.

Таким чином, повне відновлення експорту катарського СПГ може затягнутися мінімум на місяць, що потенційно вплине на глобальні ринки газу.

