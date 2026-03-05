Morgan Stanley подав заявку на запуск спотового BTC-ETF, біткоїн у зоні екстремальної перепроданості: що нового

Екосистема Sui запускає власний стейблкоїн USDsui

Блокчейн-платформа першого рівня (L1) Sui представила свій нативний стейблкоїн — Sui Dollar (USDsui). Цей актив має жорстку прив’язку до курсу долара США та покликаний посилити ліквідність мережі, яка останнім часом переживає не найкращі часи.

Проєкт, анонсований ще наприкінці 2024 року, реалізовано у співпраці з платформою Bridge, що належить платіжному гіганту Stripe. Основні характеристики запуску:

Юридична база: USDsui розроблений із повним дотриманням американського законодавства, зокрема норм Genius Act.

Реінвестиції: команда Sui планує спрямовувати прибутки від емісії стейблкоїна на розвиток власної екосистеми через систему грантів.

Доступність: монета вже інтегрована у сумісні криптогаманці та лістингована на великих біржах (хоча ринкові дані щодо капіталізації на агрегаторах поки оновлюються).

Запуск стейблкоїна відбувається у складний для мережі період. Обсяг заблокованих коштів (TVL) у мережі Sui наразі становить $625 млн, що свідчить про драматичне падіння — за останні чотири місяці показник скоротився на 75%.

Попри відтік ліквідності з DeFi-протоколів, нативний токен SUI продемонстрував позитивну динаміку, додавши 8% за останню добу. Аналітики пов’язують це не лише з новинами про USDsui, а й із загальним «зеленим» трендом на ринку криптовалют.

Розробники наголошують, що Sui Dollar стане зручним інструментом для корпоративного сектору. Завдяки прямій інтеграції з фінансовою інфраструктурою Sui, компанії зможуть проводити транскордонні платежі та P2P-перекази, мінімізуючи регуляторні ризики.

Morgan Stanley подав заявку на запуск спотового біткоїн-ETF

Один із найбільших інвестиційних банків світу, Morgan Stanley, подав заявку до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) на реєстрацію спотового біткоїн-ETF. Це рішення закріплює статус банку як одного з найбільш прогресивних гравців традиційного фінансового сектору в криптопросторі.

Для забезпечення максимальної надійності нового фонду під назвою Morgan Stanley Bitcoin Trust, банк залучив найпотужніших партнерів:

Кастодіани: зберігання криптовалюти довірено біржі Coinbase та найстарішому банку США BNY Mellon.

Холодне зберігання: основна частина активів розміщуватиметься на офлайн-гаманцях для захисту від кібератак. Тимчасове переміщення монет на «гарячі» гаманці відбуватиметься лише під час операцій випуску або погашення акцій.

Адміністрування: BNY Mellon також виконуватиме ролі трансфер-агента та адміністратора, відповідаючи за бухгалтерію, реєстр акціонерів і фіатні грошові потоки.

Експерти ринку вважають, що запуск власного ETF є стратегічно важливим для банку, навіть якщо його дохідність спочатку буде помірною.

Шлях банку до власного ETF був послідовним:

2021 рік: першим серед банків США відкрив доступ до біткоїн-фондів для заможних клієнтів.

2024 рік: дозволив своїм фінансовим консультантам пропонувати клієнтам біткоїн-ETF від BlackRock та Fidelity.

Зараз: готується до запуску торгівлі цифровими активами на власній брокерській платформі E*Trade та реєстрації власного фонду.

Цей крок Morgan Stanley може стати сигналом для інших великих банків, які ще вагаються щодо запуску власних криптопродуктів.

Читайте також: Kraken стає першою криптокомпанією, яка отримала прямий доступ до платіжної системи ФРС

Індіана легалізує криптопенсії: держслужбовці та вчителі отримають доступ до цифрових активів

Штат Індіана зробив рішучий крок до інтеграції криптовалют у державну фінансову систему. Губернатор Майк Браун підписав законопроєкт HB 1042, який офіційно дозволяє пенсійним фондам штату інвестувати в цифрові активи. Документ набув чинності 3 березня 2026 року.

Згідно з новим законом, державні програми, зокрема Hoosier START, а також пенсійні рахунки вчителів та держслужбовців, зобов’язані надати учасникам опцію самостійного брокерського інвестування.

Вимога: кожна програма має запропонувати доступ щонайменше до одного криптопродукту.

Дедлайн: адміністратори фондів повинні впровадити ці зміни до 1 липня 2027 року.

Окрім інвестиційних можливостей, закон HB 1042 встановлює важливі гарантії для користувачів:

Заборона спецподатків: забороняється вводити будь-які додаткові збори або податки на використання криптовалюти як засобу платежу.

Право на самостійне зберігання: держава гарантує громадянам право володіти активами через некастодіальні (особисті) гаманці.

Рішення Індіани відповідає загальнонаціональному тренду, заданому федеральною владою. Нагадаємо, у серпні 2025 року президент Дональд Трамп підписав указ, що дозволив включати криптоактиви до популярних пенсійних планів 401(k).

За оцінками республіканців, такий крок відкриє ринку доступ до мільярдів доларів нової ліквідності, підвищуючи потенційну прибутковість заощаджень американців.

Біткоїн у зоні екстремальної перепроданості: аналітики K33 прогнозують розворот ринку

Аналітики дослідницької компанії K33 зафіксували один із найвищих рівнів ринкового песимізму за всю історію біткоїна. Після п’яти місяців падіння перша криптовалюта досягла стану сильної перепроданості, що історично передує потужному зростанню.

Ключові показники «дна»:

Індекс RSI: тижневий індекс відносної сили впав до 26,84 — це третє найнижче значення в історії активу.

Від'ємний фандинг: на ринку ф’ючерсів зафіксовано негативний коефіцієнт фінансування. З 2018 року це лише десятий такий випадок; зазвичай після нього ціна зростає.

Капітуляція інституціоналів: відкритий інтерес на біржі CME впав до дворічного мінімуму, а інвестори у спотові ETF скоротили позиції на 90 000 BTC.

Прогноз: що далі?

Ветле Лунде, керівник досліджень K33, зазначає, що більшість ризиків уже закладено в ціну. Історична статистика після таких фаз є оптимістичною:

Через 30 днів: середня дохідність становить +13%.

Через 90 днів: зростання в середньому сягає +62%.

Через 180 днів: можливе подвоєння ціни (+101%).

Геополітична стійкість

Попри війну на Близькому Сході та стрибок цін на енергоносії, біткоїн демонструє помірне зростання, випереджаючи фондові ринки. На думку експертів, поточне співвідношення ризику та прибутку свідчить про ідеальний час для накопичення, а не продажу.

«Найгірше позаду, тепер ми чекаємо», — резюмує Лунде.

На момент написання новини ціна біткоїна становить $72 005. За останню добу актив зріс на 3,6%. Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також опинилися у «зеленій» зоні.