Криптобіржа Kraken стала першою компанією у галузі цифрових активів, яка отримала «майстер-рахунок» (master account) у Федеральній резервній системі (ФРС) США. Це рішення дозволяє криптобанкові Kraken Financial працювати на одних і тих самих засадах, що й традиційні фінансові інституції, повідомляє Coin Desk з посиланням на The Wall Street Journal.
Kraken стає першою криптокомпанією, яка отримала прямий доступ до платіжної системи ФРС
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що дає «майстер-рахунок»?
Досі Kraken залежала від банків-партнерів для проведення операцій у доларах США. Тепер компанія має прямий доступ до Fedwire — ключової міжбанківської мережі, що обробляє перекази на трильйони доларів щодня.
Головні переваги:
- Незалежність: компанія може самостійно проводити розрахунки, не покладаючись на сторонні банки.
- Швидкість: прямий доступ значно прискорить депозити та виведення коштів для великих трейдерів та інституційних клієнтів.
- Статус: Kraken Financial, що працює за спеціальною статутною грамотою штату Вайомінг, стала першопрохідцем у легалізації криптобанків на федеральному рівні.
Обмеження та умови
Попри історичність події, доступ Kraken до послуг ФРС буде обмеженим:
- Біржа не зможе отримувати відсотки на свої резерви, розміщені у ФРС.
- Компанія не матиме доступу до екстреного кредитування (дисконтного вікна), яке доступне традиційним комерційним банкам.
Курс на IPO
Отримання рахунку в ФРС є частиною стратегії Kraken з підготовки до виходу на фондовий ринок (IPO). Поки конкуренти — зокрема Coinbase та Gemini — уже стали публічними компаніями, Kraken робить ставку на масштабування бізнесу через активні поглинання.
Материнська компанія біржі — Payward — останнім часом суттєво розширює портфель активів. Лише минулого місяця вона придбала платформу управління токенами Magna.
Раніше, у 2024 році, компанія купила американську платформу для торгівлі ф’ючерсами NinjaTrader за $1,5 млрд, а також ліцензований у США майданчик для торгівлі деривативами Small Exchange за $100 млн.
Крім того, Payward вийшла на ринок токенізації, купивши компанію Backed Finance, що спеціалізується на токенізованих акціях і є емітентом xStocks.
Коментарі