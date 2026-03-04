Kraken стає першою криптокомпанією, яка отримала прямий доступ до платіжної системи ФРС

Криптобіржа Kraken стала першою компанією у галузі цифрових активів, яка отримала «майстер-рахунок» (master account) у Федеральній резервній системі (ФРС) США. Це рішення дозволяє криптобанкові Kraken Financial працювати на одних і тих самих засадах, що й традиційні фінансові інституції, повідомляє Coin Desk з посиланням на The Wall Street Journal.

Що дає «майстер-рахунок»?

Досі Kraken залежала від банків-партнерів для проведення операцій у доларах США. Тепер компанія має прямий доступ до Fedwire — ключової міжбанківської мережі, що обробляє перекази на трильйони доларів щодня.

Головні переваги:

Незалежність: компанія може самостійно проводити розрахунки, не покладаючись на сторонні банки.

Швидкість: прямий доступ значно прискорить депозити та виведення коштів для великих трейдерів та інституційних клієнтів.

Статус: Kraken Financial, що працює за спеціальною статутною грамотою штату Вайомінг, стала першопрохідцем у легалізації криптобанків на федеральному рівні.

Обмеження та умови

Попри історичність події, доступ Kraken до послуг ФРС буде обмеженим:

Біржа не зможе отримувати відсотки на свої резерви, розміщені у ФРС.

Компанія не матиме доступу до екстреного кредитування (дисконтного вікна), яке доступне традиційним комерційним банкам.

Курс на IPO

Отримання рахунку в ФРС є частиною стратегії Kraken з підготовки до виходу на фондовий ринок (IPO). Поки конкуренти — зокрема Coinbase та Gemini — уже стали публічними компаніями, Kraken робить ставку на масштабування бізнесу через активні поглинання.

Материнська компанія біржі — Payward — останнім часом суттєво розширює портфель активів. Лише минулого місяця вона придбала платформу управління токенами Magna.

Раніше, у 2024 році, компанія купила американську платформу для торгівлі ф’ючерсами NinjaTrader за $1,5 млрд, а також ліцензований у США майданчик для торгівлі деривативами Small Exchange за $100 млн.

Крім того, Payward вийшла на ринок токенізації, купивши компанію Backed Finance, що спеціалізується на токенізованих акціях і є емітентом xStocks.