Швеція закликала громадян тримати готівку на випадок війни або кризи

У Швеції центральний банк оприлюднив першу настанову з платежів, спрямовану безпосередньо на громадян, і закликає дорослих мати вдома готівку на тиждень на випадок війни чи іншої кризи. Такі кроки покликані забезпечити доступ до основних товарів у найскладніші моменти та зменшити залежність від онлайн-платежів під час перебоїв, пише Bloomberg.

Cкільки потрібно мати готівки

Згідно з повідомленням, кожному дорослому рекомендують тримати близько 1 000 крон (приблизно 110 доларів США) у готівці. Крім цього, рекомендують зберігати банківські картки від кількох банків та активно користуватися місцевою онлайн-платіжною системою Swish. Ця публічна інструкція з платежів є першою подібного роду та адресована саме громадянам, згідно з заявою Ріксбанку у середу.

Що саме включає рекомендація Ріксбанку

Головний меседж полягає у тому, щоб мати вдома готівку на суму, яка дозволяє забезпечити базові потреби протягом тижня під час кризових подій або військових дій. Наявність коштів у готівці може полегшити купівлю їжі, ліків та інших essentials, якщо онлайн-платежі або банківські сервіси тимчасово недоступні.

Крім того, Ріксбанк підкреслює важливість доступу до кількох банковських карток та використання Swish — зручної системи безготівкових платежів, яка може служити надійним резервом у разі збоїв у роботі певних фінансових сервісів.