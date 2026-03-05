Multi від Мінфін
5 березня 2026, 8:11

Десять країн Північної Європи готуються до можливого проведення евакуації населення у разі війни

Десять країн Північної Європи домовилися готуватися до можливої ​​транскордонної евакуації цивільного населення у разі кризи або військового конфлікту в регіоні, щоб винести уроки з війни в Україні, заявила в середу Швеція, пише Reuters.

Десять країн Північної Європи домовилися готуватися до можливої ​​транскордонної евакуації цивільного населення у разі кризи або військового конфлікту в регіоні, щоб винести уроки з війни в Україні, заявила в середу Швеція, пише Reuters.► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоДесятка спільно підготує плани, що охоплюють транспорт, прикордонний контроль, туристичні коридори та інші питання.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Десятка спільно підготує плани, що охоплюють транспорт, прикордонний контроль, туристичні коридори та інші питання. Німеччина та Польща, разом з іншими членами НАТО Естонією, Латвією, Литвою, Швецією, Норвегією, Фінляндією, Ісландією та Данією, останніми роками активізували планування щодо можливого майбутнього збройного конфлікту з росією. «Досвід України показав, що тимчасове переміщення населення дозволяє продовжувати оборону країни, одночасно захищаючи цивільне населення», — йдеться у заяві міністерства оборони Швеції, в якій оголошується про північноєвропейську угоду.

Мільйони людей покинули Україну протягом чотирьох років після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року, більшість з них шукають притулку в інших європейських країнах, поки триває конфлікт вдома.

Швеція заявила, що окрім транспортних та туристичних коридорів, планування транскордонної евакуації включатиме прийом та реєстрацію людей, а також захист вразливих груп.

«Метою угоди є покращення захисту цивільного населення у разі серйозних криз або, в найгіршому випадку, війни», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Кремль неодноразово заявляв, що росія не хоче вторгатися в країни НАТО. Естонія, Латвія та Литва минулого року уклали аналогічну угоду між собою, розробивши плани дій на випадок можливості сотень тисяч людей, які тікають від накопичення російських військ або нападу. Фінляндія, яка має спільний кордон з росією протяжністю 1340 кілометрів, у 2024 році підписала аналогічну угоду зі Швецією.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
