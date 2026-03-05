Рівень безробіття у країнах єврозони знизився до нового історичного мінімуму. Сезонно скоригований рівень безробіття в єврозоні у січні 2026 року знизився до 6,1% проти 6,2% місяцем раніше. Аналітики очікували на збереження показника на рівні 6,2%. Число безробітних скоротилося на 184 тис. і становило 10,770 млн осіб, повідомило статистичне управління ЄС Євростат.
Безробіття в єврозоні несподівано впало до рекордного мінімуму
Рівень безробіття серед молоді
Рівень безробіття серед молоді віком до 25 років також знизився. У січні показник становив 14,8% проти 15% місяцем раніше. Це свідчить про поступове поліпшення ситуації ринку праці.
Де найнижчі показники безробіття
Якщо не враховувати Болгарію, нового члена валютного союзу, у 20 початкових учасників єврозони ситуація також покращилася, хоча рівень безробіття залишився незмінним — 6,2 %.
У цьому загальна кількість безробітних скорочується, що свідчить про оздоровлення ринку праці.
У ширшому Європейському союзі рівень безробіття знизився до 5,8% проти 5,9% у грудні та 6% у січні 2025 року.
У місячному вираженні кількість безробітних скоротилася на 185 тис. у ЄС та на 184 тис. у єврозоні.
Серед найбільших економік блоку найнижчі показники безробіття — по 4% — зафіксовані у Німеччині та Нідерландах.
Іспанія (9,8%), Франція (7,7%) та Італія (5,1%), як і раніше, залишаються серед країн з найвищим рівнем безробіття.
Останні економічні показники свідчать, що економіка ЄС виявилася стійкішою, ніж очікувалося раніше.
За попередніми оцінками Євростату, 2025 року зростання ВВП у єврозоні склало 1,5 %, а за ЄС загалом — 1,6 %, чому сприяли впевнені результати ключових галузей.
Безробіття у Великій Британії
На відміну від цього, у Великій Британії рівень безробіття виріс до 5,2%, досягнувши максимуму за останні п'ять років і перевищивши показник Італії у 5,1%.
Керівник відділу фінансового аналізу AJ Bell Денні Х'юсон назвала це несподіваним результатом із погляду довгострокового планування.
Аналітики також свідчать про потенційний вплив штучного інтелекту на зайнятість молоді.
Х'юсон додала: «Інтеграція ШІ у діяльність компаній для підвищення продуктивності — це крок у правильному напрямку, але для молодих людей, яким і так складно отримати перший досвід роботи, ШІ може скоротити кількість вакансій початкового рівня».
ЄЦБ: у Європі ШІ поки що не витісняє людей із робочих місць
Штучний інтелект не призвів до масових втрат робочих місць у Європі, заявив Європейський центральний банк в опублікованому в середу записі у своєму блозі.
За даними ЄЦБ, компанії, які активно використовують ШІ, на 4% частіше наймали співробітників, ніж ті, хто його не застосовує; багато хто збільшував штат, щоб впроваджувати інструменти ШІ та нарощувати випуск продукції.
Хоча довгострокові наслідки залишаються неясними, за оцінкою ЄЦБ, вплив ШІ на зайнятість на даний момент є нейтральним або позитивним.
