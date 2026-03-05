Нерухомість чи цінні папери: обирайте перспективний актив на InvestMarket від «Мінфін»

Вибір інвестиційних інструментів — це передусім про холодний розрахунок, аналіз цифр та всіх наявних даних, а не про емоційні рішення. Платформа InvestMarket від «Мінфін» допомагає зорієнтуватися серед доступних активів та дає інформацію про кожен проєкт, аби ви мали змогу обрати найкращий для себе варіант.

У 2026 році українські інвестори мають доступ до багатьох інструментів — з різним порогом входу, дохідністю та рівнем ризику. І завдання зводиться до того, щоб знайти оптимальне співвідношення ризику й потенційної дохідності, з урахуванням власних цілей та обсягу вільного капіталу.

Можна витрачати години на пошук інвестпропозиції по сайтах і тематичних форумах — або зайти на InvestMarket від «Мінфін», де актуальні пропозиції з різних напрямів зібрані в одному місці.

На платформі доступні основні фінансові показники, умови участі та юридична інформація про проєкти. Це дає змогу зручно порівнювати варіанти між собою й ухвалювати рішення на основі чітких даних, а не фрагментарної інформації.

Чому InvestMarket від «Мінфін» — зручна платформа для інвестора

Серед ключових переваг InvestMarket від «Мінфін»:

можливість порівнювати пропозиції з різних категорій в одному каталозі;

прозорий доступ до інформації про кожен проєкт — дохідність, строки окупності, умови входу, юридичні дані;

жодних комісій і посередників;

можливість замовити безкоштовну консультацію та обговорити умови безпосередньо з представником проєкту;

зручна навігація та зрозумілий інтерфейс платформи.

Які проєкти розміщені на InvestMarket

На InvestMarket від «Мінфін» зібрано інвестиційні можливості в основних сегментах, які сьогодні цікавлять українських інвесторів:

житлова й дохідна нерухомість;

цінні папери, включно з корпоративними облігаціями.

На платформі ви знайдете інвестиційні проєкти від Inzhur, NovaPay, Standart One (S1),Green Rest,!Fest Coffee Mission та інших компаній.

Перегляньте доступні варіанти інвестицій та замовте безкоштовну консультацію з представником проєкту, який зацікавив. Інвестуйте зважено та впевнено з InvestMarket від «Мінфін».

🔗 ОБРАТИ НАПРЯМ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙ