Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
5 березня 2026, 9:23

Нерухомість чи цінні папери: обирайте перспективний актив на InvestMarket від «Мінфін»

Вибір інвестиційних інструментів — це передусім про холодний розрахунок, аналіз цифр та всіх наявних даних, а не про емоційні рішення. Платформа InvestMarket від «Мінфін» допомагає зорієнтуватися серед доступних активів та дає інформацію про кожен проєкт, аби ви мали змогу обрати найкращий для себе варіант.

Вибір інвестиційних інструментів — це передусім про холодний розрахунок, аналіз цифр та всіх наявних даних, а не про емоційні рішення.

У 2026 році українські інвестори мають доступ до багатьох інструментів — з різним порогом входу, дохідністю та рівнем ризику. І завдання зводиться до того, щоб знайти оптимальне співвідношення ризику й потенційної дохідності, з урахуванням власних цілей та обсягу вільного капіталу.

Можна витрачати години на пошук інвестпропозиції по сайтах і тематичних форумах — або зайти на InvestMarket від «Мінфін», де актуальні пропозиції з різних напрямів зібрані в одному місці.

На платформі доступні основні фінансові показники, умови участі та юридична інформація про проєкти. Це дає змогу зручно порівнювати варіанти між собою й ухвалювати рішення на основі чітких даних, а не фрагментарної інформації.

Чому InvestMarket від «Мінфін» — зручна платформа для інвестора

Серед ключових переваг InvestMarket від «Мінфін»:

  • можливість порівнювати пропозиції з різних категорій в одному каталозі;
  • прозорий доступ до інформації про кожен проєкт — дохідність, строки окупності, умови входу, юридичні дані;
  • жодних комісій і посередників;
  • можливість замовити безкоштовну консультацію та обговорити умови безпосередньо з представником проєкту;
  • зручна навігація та зрозумілий інтерфейс платформи.

Які проєкти розміщені на InvestMarket

На InvestMarket від «Мінфін» зібрано інвестиційні можливості в основних сегментах, які сьогодні цікавлять українських інвесторів:

  • житлова й дохідна нерухомість;
  • цінні папери, включно з корпоративними облігаціями.

На платформі ви знайдете інвестиційні проєкти від Inzhur, NovaPay, Standart One (S1),Green Rest,!Fest Coffee Mission та інших компаній.

Перегляньте доступні варіанти інвестицій та замовте безкоштовну консультацію з представником проєкту, який зацікавив. Інвестуйте зважено та впевнено з InvestMarket від «Мінфін».

🔗 ОБРАТИ НАПРЯМ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Джерело: Мінфін
Коментарі

