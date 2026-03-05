Вибір інвестиційних інструментів — це передусім про холодний розрахунок, аналіз цифр та всіх наявних даних, а не про емоційні рішення. Платформа InvestMarket від «Мінфін» допомагає зорієнтуватися серед доступних активів та дає інформацію про кожен проєкт, аби ви мали змогу обрати найкращий для себе варіант.
Нерухомість чи цінні папери: обирайте перспективний актив на InvestMarket від «Мінфін»
У 2026 році українські інвестори мають доступ до багатьох інструментів — з різним порогом входу, дохідністю та рівнем ризику. І завдання зводиться до того, щоб знайти оптимальне співвідношення ризику й потенційної дохідності, з урахуванням власних цілей та обсягу вільного капіталу.
Можна витрачати години на пошук інвестпропозиції по сайтах і тематичних форумах — або зайти на InvestMarket від «Мінфін», де актуальні пропозиції з різних напрямів зібрані в одному місці.
На платформі доступні основні фінансові показники, умови участі та юридична інформація про проєкти. Це дає змогу зручно порівнювати варіанти між собою й ухвалювати рішення на основі чітких даних, а не фрагментарної інформації.
Чому InvestMarket від «Мінфін» — зручна платформа для інвестора
Серед ключових переваг InvestMarket від «Мінфін»:
- можливість порівнювати пропозиції з різних категорій в одному каталозі;
- прозорий доступ до інформації про кожен проєкт — дохідність, строки окупності, умови входу, юридичні дані;
- жодних комісій і посередників;
- можливість замовити безкоштовну консультацію та обговорити умови безпосередньо з представником проєкту;
- зручна навігація та зрозумілий інтерфейс платформи.
Які проєкти розміщені на InvestMarket
На InvestMarket від «Мінфін» зібрано інвестиційні можливості в основних сегментах, які сьогодні цікавлять українських інвесторів:
- житлова й дохідна нерухомість;
- цінні папери, включно з корпоративними облігаціями.
На платформі ви знайдете інвестиційні проєкти від Inzhur, NovaPay, Standart One (S1),Green Rest,!Fest Coffee Mission та інших компаній.
Перегляньте доступні варіанти інвестицій та замовте безкоштовну консультацію з представником проєкту, який зацікавив. Інвестуйте зважено та впевнено з InvestMarket від «Мінфін».
