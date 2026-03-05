На латання ям на дорогах Кабмін виділяє додаткові 3 млрд грн

Кабмін виділить додаткові 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на забезпечення ямкових ремонтів автошляхів у прифронтових регіонах та доріг загального користування державного значення з високою інтенсивністю руху. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами наради з питань ремонтів автомобільних доріг.

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ямковий ремонт

Свириденко нагадала, що в Україні вже розпочали ямкові ремонти дорожнього покриття на міжнародних та національних трасах, зокрема й у прифронтових регіонах.

«Мова йде не про капітальні роботи, а про базову безпеку і проїзність. Погодні умови дозволяють працювати ремонтним бригадам. Ремонти будуть виконані до 1 червня», — повідомила очільниця уряду.

Читайте також: Ми платимо за минулі кредити на будівництво доріг більше, ніж виділяємо — перший заступник голови транспортного комітету ВР

2 березня Свириденко повідомляла, що в Україні стартували поточні ремонти автомобільних доріг загального користування. За її словами, виконується першочергове відновлення дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 млн кв. м. Зокрема, мова йде не про капітальні, а саме про оперативні ремонти покриття на пріоритетних ділянках, де вже дозволяють погодні умови.

Скільки коштує ремонт доріг

За словами першого заступника голови транспортного комітету ВР Юлії Клименко, у 2020−2023 роках лише з державного бюджету на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг було витрачено понад 300 млрд грн — це найбільший обсяг фінансування за всю історію незалежності. Окремо залучалися кредитні кошти, за якими держава нині сплачує 15−19 млрд грн щороку у вигляді відсотків і погашення тіла боргу. Попри масштабні витрати, стан частини автошляхів залишається проблемним.

За словами Клименко, у державному бюджеті на 2026 рік на утримання доріг (без капітального відновлення) передбачено 12,6 млрд грн. Водночас на погашення боргів за кредитами, залученими у 2019−2023 роках, планується спрямувати близько 15 млрд грн. Таким чином, обсяг коштів на обслуговування боргу перевищує видатки на саме утримання дорожньої мережі.