Apple оновила MacBook Pro та MacBook Air

Компанія Apple у вівторок, 3 березня, представила оновлені моделі MacBook Pro та MacBook Air із новими чипами покоління M5, покращеною продуктивністю та розширеними можливостями для роботи з ШІ.

MacBook Pro отримав чипи M5 Pro та M5 Max

Нові 14- та 16-дюймові моделі MacBook Pro оснащені процесорами M5 Pro і M5 Max, створеними на базі нової архітектури Fusion Architecture, яка об'єднує два 3-нм кристали третього покоління в один чип.

Обидва процесори мають 18-ядерний CPU — на відміну від 14- та 16-ядерних рішень у попередньому поколінні M4. До складу входять шість високопродуктивних ядер та 12 енергоефективних ядер. За даними компанії, багатопотокова продуктивність зросла до 30% порівняно з M4.

M5 Pro отримав до 20 графічних ядер, тоді як M5 Max — до 40. Кожне GPU-ядро оснащене Neural Accelerator, що забезпечує більш ніж у чотири рази вищу пікову продуктивність у задачах штучного інтелекту проти попереднього покоління. Загальна графічна продуктивність зросла до 20%, а в задачах із трасуванням променів — до 35%.

Максимальний обсяг уніфікованої пам’яті (ОЗУ) в M5 Pro зріс до 64 ГБ (проти 48 ГБ у M4 Pro), із пропускною здатністю 307 ГБ/с. M5 Max підтримує до 128 ГБ пам’яті з пропускною здатністю 614 ГБ/с. Також збережено підтримку Thunderbolt 5.

Серед інших оновлень — 16-ядерний Neural Engine, вдосконалений Media Engine з підтримкою декодування AV1 та нова функція Memory Integrity Enforcement для постійного захисту пам’яті.

Новий MacBook Pro забезпечує до 24 годин роботи від акумулятора. Ноутбуки підтримують Wi-Fi 7 і Bluetooth 6.

Дисплей не змінився — це все ще традиційна LCD-панель з вирізом. Liquid Retina XDR має пік яскравості HDR 1600 ніт і до 1000 ніт для SDR-контенту. Чутки, що Apple готує OLED-дисплеї ходять вже давно. Проте нащодавно Марк Гурман з Bloomberg заявив, що Apple готує сенсорний MacBook Pro з Dynamic Island, OLED та новим інтерфейсом. Вихід новинки запланований ближче до кінця 2026 року. Проте у Apple це поки що не коментують.

Ціни та предзамовлення

Попередні замовлення стартують 4 березня, а продажі розпочнуться 11 березня.

14-дюймовий MacBook Pro з M5 Pro коштує від $2 199 у США.

16-дюймовий MacBook Pro з M5 Pro — від $2 699.

14-дюймовий MacBook Pro з M5 Max стартує від $3 599.

16-дюймовий MacBook Pro з M5 Max — від $3 899.

Усі моделі доступні в кольорах Space Black та Silver — чорний та сріблястий.

Нагадаємо, що 14-дюймовий MacBook Pro з чипом M5 почав продаватися ще у 2025 році. В Україні офіційні ціни стартують від 88 999 грн.

MacBook Air перейшов на M5 та отримав більше пам’яті

Оновлений MacBook Air також отримав чип M5 із 10-ядерним CPU та до 10 графічних ядер із Neural Accelerators. За словами компанії, продуктивність у задачах штучного інтелекту зросла до чотирьох разів порівняно з версією на M4.

Чип оснащено покращеними шейдерними ядрами та двигуном трасування променів третього покоління. Пропускна здатність уніфікованої пам’яті становить 153 ГБ/с — на 28% більше, ніж у попередньої моделі.

MacBook Air також отримав фірмовий бездротовий чип N1 із підтримкою Wi-Fi 7 та Bluetooth 6.

Базова конфігурація тепер стартує з 512 ГБ SSD (раніше — 256 ГБ), із можливістю розширення до 4 ТБ. Швидкість читання та запису накопичувача зросла вдвічі.

Передзамовлення та ціни

Попередні замовлення відкриються 4 березня, а продажі стартують 11 березня. Початкова ціна — $1 099, що на $100 вище за попереднє покоління. А 15-дюймовий MacBook Air з M5 стартує від $1 299.

Обидва макбуки доступні у кольорах Sky Blue, Midnight, Starlight та Silver — небесно-балкитний, темна ніч, сяюча зірка та сріблястий.

