4 березня 2026, 18:15

Кешбек у березні: які банки повертають найбільше коштів і за що

Українські фінансові установи представили оновлені умови програм лояльності, пропонуючи клієнтам часткове повернення коштів за різноманітними статтями витрат. Найбільші ставки традиційно передбачені за використання кредитних лімітів, тоді як оплата власними грошима приносить меншу вигоду для споживача.

Українські фінансові установи представили оновлені умови програм лояльності, пропонуючи клієнтам часткове повернення коштів за різноманітними статтями витрат.

Універсальні програми: кешбек на все

Для тих, хто не бажає обирати конкретні категорії для нарахування бонусів, існують універсальні пропозиції, що охоплюють всі типи покупок. Unex Bank повертає 1,5% від суми чека, однак встановив максимальний ліміт виплат на рівні 3000 грн на місяць. Натомість Alliance Bank пропонує ставку 1%, але не обмежує клієнтів за максимальною сумою нарахувань.

Гастрономія: супермаркети та заклади харчування

Банки активно стимулюють безготівкові розрахунки за їжу. У категорії продуктів харчування Приватбанк пропонує 3% як індивідуальну пропозицію для окремих клієнтів. Якщо розраховуватись кредитними коштами, Глобус Банк та Райффайзен Банк повертають по 2%. Такий самий показник у 2% пропонує Акордбанк.

Для відвідувачів кафе та ресторанів найвищу ставку надає monobank — 6% за рахунок кредитних коштів, але ця умова діє виключно для закладів, що підключені до системи Expirenza. Райффайзен Банк нараховує 3% за кредитні витрати, а Акордбанк дає аналогічні 3%.

Логістика: транспорт та послуги таксі

У сфері пересувань по місту лідирують спеціалізовані партнерства та мікротранзакції:

  • а́банк за допомогою спеціальної картки Bolt надає 20% знижки на поїздки та інші сервіси цієї компанії.
  • Глобус Банк та ПУМБ повертають по 20% за дрібні оплати у громадському транспорті.

За послуги таксі Monobank нараховує 5% за умови використання кредитного ліміту, а Приватбанк пропонує ті самі 5% як індивідуальну пропозицію, також виключно за рахунок кредитних коштів.

Вільний час: розваги, краса та спорт

Сфера дозвілля та догляду за собою також має широкий спектр заохочень. На кіно та театри monobank і а́банк повертають 10% (за кредитні кошти), тоді як VST Bank дає 10% на ці ж послуги при оплаті будь-якими коштами. Радабанк пропонує 10% кешбеку на купівлю книг, а Приватбанк — 15% на ігри для смартфонів.

Для підтримки форми та здоров'я діють такі умови:

  • Радабанк нараховує 8% у категорії «Краса».
  • Приватбанк пропонує 7% на «Красу», але лише для окремих клієнтів.
  • На спортивні витрати Кредит Дніпро повертає 10% (кредитні кошти), а izibank — 5% (витрачаючи як власні, так і кредитні).

Турбота про здоров’я: медичні заклади та аптеки

За витрати в аптеках Райффайзен Банк повертає 3% кредитних коштів, а VST Bank дає 2,5%. Щодо оплати в медичних закладах, VST Bank нараховує 2,5%, izibank — 2% (власні кошти), а Кредит Дніпро — 2% (кредитні кошти).

Вузькоспрямовані витрати: від квітів до комуналки

Фінансові установи також виділили специфічні ніші для нарахування бонусів:

  • Квіти: Райффайзен Банк пропонує 20% за рахунок кредитного ліміту та 10% при оплаті власними грошима.
  • Товари для дому та саду: Акордбанк нараховує 20% (за кредитні кошти).
  • Товари для тварин: monobank і Приватбанк повертають по 10% (за кредитні кошти).
  • Комунальні платежі: Alliance Bank дає 5%.
  • Дитячі товари: Кредит Дніпро нараховує 5% (за кредитні кошти).
  • Одяг та взуття: Приватбанк і VST Bank пропонують по 3%.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
