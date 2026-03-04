Скільки коштує бюджету державний борг та коли ми погасимо нинішні кредити

Станом на 31 січня 2026 року державний та гарантований державою борг України становив 9,21 трлн грн (215 млрд дол США). Про це написала народна депутатка Ніна Южаніна.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зокрема:

державний зовнішній борг — 6,94 трлн грн (75,34%) або 162 млрд дол;

державний внутрішній борг — 1,99 трлн грн (21,63%) або 46,5 млрд дол;

гарантований державою борг — 278,8 млрд грн (3,03%) або 6,51 млрд дол.

У січні борг зріс на 169,9 млрд грн (1,67 млрд дол) внаслідок:

надходження пільгового фінансування від міжнародних партнерів у межах механізму ERA;

переоцінки валютних зобов’язань через зміну курсу.

За словами Южаніної, водночас обслуговування і погашення зобов’язань, залучених у межах ERA, планується здійснювати за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів.

Гарантований державою борг

У січні він збільшився на 2,16 млрд грн:

гарантований зовнішній борг зріс на 3,73 млрд грн — до 216,12 млрд грн;

гарантований внутрішній борг зменшився на 1,56 млрд грн — до 62,73 млрд грн.

Для України показник боргу 100% ВВП — це формально зона ризику.

Структура кредиторів

65,9% — пільгові позики від МФО та урядів іноземних держав;

22,3% — державні цінні папери на внутрішньому ринку;

8,9% — державні цінні папери на зовнішньому ринку;

близько 2,8% — позики комерційних банків та інших фінустанов.

Вартість і строк боргу

Станом на 31 січня 2026 року:

середньозважена ставка — 4,51% (4,55% у грудні 2025; 5,0% у січні 2025);

середньозважений строк до погашення — 13,29 року (13,37 року у грудні 2025; 11,6 року у січні 2025).

У річному вимірі борговий портфель став дешевшим і довшим за строками погашення, що знижує вартість обслуговування та ризики рефінансування у середньостроковій перспективі.

Отже: