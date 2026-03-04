Станом на 31 січня 2026 року державний та гарантований державою борг України становив 9,21 трлн грн (215 млрд дол США). Про це написала народна депутатка Ніна Южаніна.
4 березня 2026, 14:56
Скільки коштує бюджету державний борг та коли ми погасимо нинішні кредити
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Зокрема:
- державний зовнішній борг — 6,94 трлн грн (75,34%) або 162 млрд дол;
- державний внутрішній борг — 1,99 трлн грн (21,63%) або 46,5 млрд дол;
- гарантований державою борг — 278,8 млрд грн (3,03%) або 6,51 млрд дол.
У січні борг зріс на 169,9 млрд грн (1,67 млрд дол) внаслідок:
- надходження пільгового фінансування від міжнародних партнерів у межах механізму ERA;
- переоцінки валютних зобов’язань через зміну курсу.
За словами Южаніної, водночас обслуговування і погашення зобов’язань, залучених у межах ERA, планується здійснювати за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів.
Гарантований державою борг
У січні він збільшився на 2,16 млрд грн:
- гарантований зовнішній борг зріс на 3,73 млрд грн — до 216,12 млрд грн;
- гарантований внутрішній борг зменшився на 1,56 млрд грн — до 62,73 млрд грн.
Для України показник боргу 100% ВВП — це формально зона ризику.
Структура кредиторів
- 65,9% — пільгові позики від МФО та урядів іноземних держав;
- 22,3% — державні цінні папери на внутрішньому ринку;
- 8,9% — державні цінні папери на зовнішньому ринку;
- близько 2,8% — позики комерційних банків та інших фінустанов.
Вартість і строк боргу
Станом на 31 січня 2026 року:
- середньозважена ставка — 4,51% (4,55% у грудні 2025; 5,0% у січні 2025);
- середньозважений строк до погашення — 13,29 року (13,37 року у грудні 2025; 11,6 року у січні 2025).
У річному вимірі борговий портфель став дешевшим і довшим за строками погашення, що знижує вартість обслуговування та ризики рефінансування у середньостроковій перспективі.
Отже:
- довгі строки
- низька ставка зовнішнього боргу
- висока частка пільгових кредитів
- підтримка партнерів — суттєво пом’якшують ризики у короткостроковій перспективі.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 2
Коротше кажучи, не закриємо ніколи)). На російські активи можеш не мріяти. Їх не дасть ніхто, це сир в мишоловці. Покриєш копалинами, землею, залишками підприємств і портів.