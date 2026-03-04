За чотири дні США витратили на війну в Ірані понад $2 млрд. Поточна інтенсивність бойових дій оцінюється у $220 млн на день.

Військова операція Ізраїлю та США проти Ірану

28 лютого Ізраїль атакував іранську столицю — Тегеран. Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові розпочали «велику бойову операцію» проти Ірану з метою «усунення неминучих загроз з боку іранського режиму». Він звинуватив іранську владу у «фінансуванні та тренуванні» бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

За його словами, метою військової операції є «руйнування іранської ракетної промисловості та флоту», а також «забезпечення неможливості дестабілізації миру».

Корпус вартових ісламської революції (КСІР) заявив, що запустив ракети та безпілотники у напрямку Ізраїлю, а також атакував американські військові бази в Катарі, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах.

На тлі військової операції США проти Ірану президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж закликає терміново скликати засідання Ради безпеки ООН.

У Євросоюзі заявили, що підтверджують «непохитну відданість забезпеченню регіональної безпеки та стабільності» на Близькому Сході.