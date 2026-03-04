Європейські облігації продовжують падати через ризик інфляції, спричинений стрибком цін на енергоносії

Європейські облігації впали третю сесію поспіль, оскільки ціни на нафту і природний газ продовжували зростати, а план США щодо захисту важливого морського шляху на Близькому Сході не зміг заспокоїти настрої інвесторів. Про це повідомляє Bloomberg.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Прибутковість німецьких і британських облігацій дещо зросла, тоді як боргові зобов'язання так званих периферійних країн Європи показали гірші результати. Премія, яку інвестори вимагають за італійські боргові зобов'язання порівняно з німецькими, що є показником ризику, збільшилася до 72 базисних пунктів, що є максимальним значенням з листопада.

Увага ринку залишається зосередженою на потенційних інфляційних наслідках зростання цін на енергоносії після конфлікту на Близькому Сході. Ціни на європейський природний газ торгуються на рівні, близькому до найвищого з 2023 року, а нафта подорожчала до $84 за барель, затьмаривши наміри США супроводжувати танкери, що проходять через Ормузьку протоку.

«Динаміка цін на енергоносії продовжує домінувати на ринку облігацій», — сказав Хауке Сімсен, стратег з процентних ставок Commerzbank AG.

Читайте також: Нафтовий шторм: ціни зростають на 3%, поки Трамп готує морські конвої

Сімсен зазначив, що останніми тижнями інвестори активно вкладали кошти в операції з перенесення позицій на більш ризикованих європейських ринках боргових зобов'язань, таких як Італія. За його словами, скорочення цих позицій посилює розширення спреду дохідності.

Хоча іспанські облігації також торгувалися з пониженням, не було жодних ознак впливу загрози президента США Дональда Трампа у вівторок «припинити всю торгівлю з Іспанією» після того, як країна відмовила у доступі до своїх військових баз для американської кампанії бомбардувань проти Ірану. Розрив з більш безпечними німецькими борговими зобов'язаннями дещо збільшився до 47 базисних пунктів, що є максимальним показником з грудня.

Єврозона, яка імпортує майже всю нафту і більшу частину природного газу, вважається особливо вразливою в умовах ескалації війни в Ірані. Рухи на ринку підсилюють побоювання щодо повторення ситуації 2022 року, коли шок цін на енергоносії, спричинений повномаштабним вторгненням росії в Україну, виявився більш тривалим, ніж спочатку очікувалося.

Очікування дій ЄЦБ

Наразі грошові ринки оцінюють імовірність підвищення відсоткових ставок Європейським центральним банком до кінця року як 1 до 3.

Сьогодні увага трейдерів буде прикута до виступів представників ЄЦБ — Луїса де Гіндоса та Франсуа Віллеруа де Гало, чиї слова можуть дати сигнал щодо подальшої монетарної політики в умовах війни на Близькому Сході.