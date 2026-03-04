Європейські облігації впали третю сесію поспіль, оскільки ціни на нафту і природний газ продовжували зростати, а план США щодо захисту важливого морського шляху на Близькому Сході не зміг заспокоїти настрої інвесторів. Про це повідомляє Bloomberg.
Європейські облігації продовжують падати через ризик інфляції, спричинений стрибком цін на енергоносії
Деталі
Прибутковість німецьких і британських облігацій дещо зросла, тоді як боргові зобов'язання так званих периферійних країн Європи показали гірші результати. Премія, яку інвестори вимагають за італійські боргові зобов'язання порівняно з німецькими, що є показником ризику, збільшилася до 72 базисних пунктів, що є максимальним значенням з листопада.
Увага ринку залишається зосередженою на потенційних інфляційних наслідках зростання цін на енергоносії після конфлікту на Близькому Сході. Ціни на європейський природний газ торгуються на рівні, близькому до найвищого з 2023 року, а нафта подорожчала до $84 за барель, затьмаривши наміри США супроводжувати танкери, що проходять через Ормузьку протоку.
«Динаміка цін на енергоносії продовжує домінувати на ринку облігацій», — сказав Хауке Сімсен, стратег з процентних ставок Commerzbank AG.
Читайте також: Нафтовий шторм: ціни зростають на 3%, поки Трамп готує морські конвої
Сімсен зазначив, що останніми тижнями інвестори активно вкладали кошти в операції з перенесення позицій на більш ризикованих європейських ринках боргових зобов'язань, таких як Італія. За його словами, скорочення цих позицій посилює розширення спреду дохідності.
Хоча іспанські облігації також торгувалися з пониженням, не було жодних ознак впливу загрози президента США Дональда Трампа у вівторок «припинити всю торгівлю з Іспанією» після того, як країна відмовила у доступі до своїх військових баз для американської кампанії бомбардувань проти Ірану. Розрив з більш безпечними німецькими борговими зобов'язаннями дещо збільшився до 47 базисних пунктів, що є максимальним показником з грудня.
Єврозона, яка імпортує майже всю нафту і більшу частину природного газу, вважається особливо вразливою в умовах ескалації війни в Ірані. Рухи на ринку підсилюють побоювання щодо повторення ситуації 2022 року, коли шок цін на енергоносії, спричинений повномаштабним вторгненням росії в Україну, виявився більш тривалим, ніж спочатку очікувалося.
Очікування дій ЄЦБ
Наразі грошові ринки оцінюють імовірність підвищення відсоткових ставок Європейським центральним банком до кінця року як 1 до 3.
Сьогодні увага трейдерів буде прикута до виступів представників ЄЦБ — Луїса де Гіндоса та Франсуа Віллеруа де Гало, чиї слова можуть дати сигнал щодо подальшої монетарної політики в умовах війни на Близькому Сході.
