4 березня 2026, 9:16

Стало відомо, як та хто продаватиме ліки на АЗС

Кабмін ухвалив постанову № 275, якою вніс зміни до Ліцензійних умов виробництва лікарських засобів, їх оптової та роздрібної торгівлі, а також імпорту (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

Кабмін ухвалив постанову № 275, якою вніс зміни до Ліцензійних умов виробництва лікарських засобів, їх оптової та роздрібної торгівлі, а також імпорту (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПродаж ліків на АЗСЗ 3 березня 2026 року в Україні офіційно дозволено продаж безрецептурних ліків на АЗС.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Продаж ліків на АЗС

З 3 березня 2026 року в Україні офіційно дозволено продаж безрецептурних ліків на АЗС. Це дозволяє купувати базові препарати (знеболювальні, жарознижувальні, сорбенти). АЗС повинні отримати ліцензію, забезпечити температурний контроль та облаштувати спеціальну зону.

Нові умови

У Ліцензійних умовах викладено в новій редакції визначення імпортера лікарських засобів. Тепер прямо зазначено, що це суб'єкт господарювання, зареєстрований в Україні, зокрема виробник або представник виробника, який здійснює імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) і має відповідну ліцензію.

Читайте також: Кабмін спростив доступ до ліків і відкрив продаж безрецептурних препаратів на АЗС

Таким чином уряд уточнив коло суб'єктів, які підпадають під вимоги ліцензування імпорту.Окремий блок змін стосується роздрібної торгівлі лікарськими засобами у приміщеннях автозаправних станцій.

У тексті Ліцензійних умов прямо передбачено можливість здійснювати діяльність також на АЗС.

При цьому встановлено вимоги до працівника, який відпускає безрецептурні препарати на автозаправній станції. Це має бути особа з освітою не нижче ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю «Фармація».

Крім кадрових вимог, затверджено нову форму відомостей про матеріально-технічну базу та кваліфікований персонал для торгівлі ліками на АЗС — додаток 25 до Ліцензійних умов.

У документах також необхідно зазначати конкретне місце роздрібної торгівлі та номер автозаправної станції.

Фактично уряд формалізував і деталізував правила роботи аптечних пунктів на АЗС.

Перехідний період

Постанова загалом набирає чинності через два місяці з дня її опублікування. Водночас окремі норми запрацювали вже з 3 березня 2026 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
