29 грудня 2025, 8:29

Кабмін спростив доступ до ліків і відкрив продаж безрецептурних препаратів на АЗС

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень, спрямованих на зниження цін на ліки та підвищення їх доступності. До них відноситься і торгівля безрецептурними ліками на АЗС. Про це йдеться у повідомленні МОЗ.

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень, спрямованих на зниження цін на ліки та підвищення їх доступності.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що зміниться

  • обов’язкова реалізація в аптеках державних і комунальних закладів охорони здоров’я лікарських засобів із трьома найнижчими цінами з Національного каталогу;
  • дозвіл роздрібної торгівлі безрецептурними ліками на автозаправних станціях (АЗС) за наявності ліцензії;
  • оновлення вимог до фахівців аптечної сфери;
  • затвердження порядку надання маркетингових послуг у сфері обігу ліків.

Ліки за найнижчими цінами в аптеках медзакладів

Аптеки у державних і комунальних лікарнях зобов’язані продавати лише препарати з трьома найнижчими цінами серед аналогів з однаковим складом, дозуванням і формою випуску. Це гарантує пацієнтам доступ до економічно вигідних препаратів та запобігає продажу дорогих торгових марок, які не є ефективнішими за дешевші аналоги.

«Держава у три етапи запровадила реферування та декларування цін і створила Національний каталог лікарських засобів, до якого вже внесено майже 11 тисяч позицій. (…) у разі заміни дорожчих препаратів на дешевші аналоги середній чек українців на ліки може знизитися орієнтовно на 38%», — пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Торгівля на АЗС

Зміни до ліцензійних умов дозволяють продавати безрецептурні препарати на АЗС без створення аптеки або її структурного підрозділу. Продаж ліків може здійснюватися працівниками АЗС за наявності відповідної ліцензії.

Продаж на АЗС передбачає:

  • дотримання умов зберігання ліків, визначених виробником;
  • наявність уповноваженої особи з відповідною фармацевтичною освітою для контролю якості;
  • облаштування окремої зони для зберігання ліків, окремо від інших товарів.

Допускається також продаж через вендингові автомати за дотримання умов зберігання та контролю. Мета змін — підвищити фізичну доступність ліків у сільській місцевості, прифронтових районах та в нічний час, коли аптеки часто недоступні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
