2 березня 2026, 18:16

Apple представила новий iPhone 17e з чіпом A19 та підтримкою MagSafe

Компанія Apple офіційно представила iPhone 17e — доступнішу, але при цьому потужну модель у лінійці iPhone 17. Новинка поєднує актуальний чіп нового покоління, покращену камеру та розширені можливості зв'язку, зберігаючи преміальні елементи дизайну, пише Reuters.

Компанія Apple офіційно представила iPhone 17e — доступнішу, але при цьому потужну модель у лінійці iPhone 17.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чіп A19 та новий модем C1X

В основі пристрою лежить найновіший чіп A19, що забезпечує високий рівень продуктивності у повсякденних завданнях, іграх та роботі з ШІ-функціями.

Смартфон отримав модем нового покоління C1X, розроблений Apple. За заявою компанії, він забезпечує швидкість передачі даних до двох разів вищу в порівнянні з модемом C1, що використовувався в iPhone 16e.

iPhone 17e доступний у трьох кольорах із матовим покриттям.

Це означає більш стабільне з'єднання, покращену роботу в мережах 5G та менші затримки при потоковій передачі даних.

48 Мп Fusion-камера та 4K Dolby Vision

iPhone 17e оснащений 48-мегапіксельною камерою Fusion. Вона підтримує зйомку портретів нового покоління та запис відео у форматі 4K Dolby Vision.

Завдяки технології сенсорного кропу камера забезпечує двократний телеоб'єктив оптичної якості — фактично пропонуючи дві камери в одному модулі без необхідності встановлення окремого телеоб'єктива.

6,1-дюймовий Super Retina XDR та Ceramic Shield 2

Смартфон отримав 6,1-дюймовий дисплей Super Retina XDR із захисним склом Ceramic Shield 2. За даними Apple, нове покоління покриття забезпечує в 3 рази кращу стійкість до подряпин у порівнянні з попередньою версією, а також зменшує відблиски при використанні на вулиці.

Підтримка MagSafe дозволяє використовувати швидке бездротове заряджання та сумісні аксесуари — від зарядних пристроїв до чохлів і кріплень.

Супутникові функції зв'язку

Якщо пристрій знаходиться поза зоною покриття стільникової мережі та Wi-Fi, користувачі можуть скористатися супутниковими функціями Apple:

  • Emergency SOS через супутник
  • Roadside Assistance
  • Повідомлення через супутник
  • Локатор через супутник

Ці можливості допомагають залишатися на зв'язку у критичних ситуаціях та розширюють сценарії використання смартфону поза містами.

Кольори, пам'ять та ціна

iPhone 17e буде доступний у трьох кольорах з преміальним матовим покриттям:

  • Чорний
  • Білий
  • Новий ніжно-рожевий

Замовлення стартує 4 березня, а продажі розпочнуться 11 березня.

Базова версія отримає 256 ГБ вбудованої пам'яті за ціною від $599. Це вдвічі більше за стартовий обсяг пам'яті в порівнянні з попереднім поколінням при збереженні тієї ж початкової вартості.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
