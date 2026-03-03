Україна оприлюднила текст нового Меморандуму з МВФ: що пообіцяли по податках

Український уряд опублікував деталі оновленої угоди з Міжнародним валютним фондом, виконання якої дозволило державі отримати перший кредитний транш у розмірі 1,5 мільярда доларів США. Документ передбачає масштабну трансформацію фіскальної політики, зокрема обмеження пільг, підготовку до можливого підвищення ПДВ та суттєве посилення контролю за спрощеною системою оподаткування.

Національна стратегія та пільги: курс на детінізацію

Головним інструментом для боротьби з тіньовим бізнесом та ухиленням від сплати податків визначено Національну стратегію доходів (НСД). Уряд зобов'язався щороку, до кінця березня, публічно звітувати про прогрес у її впровадженні.

Окрім цього, влада запроваджує жорсткі обмеження щодо податкових послаблень. Відповідно до меморандуму, Україна відмовляється від створення будь-яких нових стимулів, які зменшують надходження до бюджету, у тому числі через розширення вже існуючих пільг на нових підприємців. Також планується:

Провести повний аудит Податкового кодексу для виявлення всіх прихованих пільг.

Разом із фахівцями МВФ розробити та впровадити нову методологію оцінки таких преференцій, розпочавши перевірку з найбільших із них.

Здійснити комплексну оцінку пільг за основними податками та опублікувати результати разом із проєктом держбюджету на 2027 рік (надалі це робитимуть регулярно).

Консультуватися з МВФ перед тим, як розглядати будь-які нові пропозиції щодо податкових послаблень.

Податок на додану вартість: підготовка до кризових сценаріїв

У документі прямо зазначається, що підвищення основної ставки ПДВ розглядається як «найбільш ефективний варіант мобілізації ресурсів у разі виникнення бюджетних шоків». Тобто, якщо державі різко забракне грошей, ПДВ зросте першим.

Також уряд зосередиться на покращенні збору цього податку. Протягом 2026 року Україна за допомогою консультантів МВФ має проаналізувати поточну політику та визначити, як застосовувати методологію RA-GAP (аналіз розривів в адмініструванні). А вже у 2027 році, використовуючи цей інструмент, влада проведе кількісний аналіз несплаченого ПДВ.

Спрощена система оподаткування: кардинальні зміни для малого бізнесу

Найбільш відчутні зміни торкнуться фізичних осіб-підприємців (ФОП). Щоб сприяти виходу економіки з тіні, Верховна Рада має до квітня 2026 року ухвалити закон, який скасує звільнення від ПДВ для «спрощенців». З 1 січня 2027 року реєстрація платником ПДВ стане обов'язковою для тих підприємців, чий оборот перевищує встановлений ліміт. Цей ліміт трохи підвищать, але він точно не перевищуватиме 4 мільйонів гривень.

Також уряд планує закрити лазівки, які дозволяють великому бізнесу маскуватися під ФОПів. Для цього заплановано такі кроки: