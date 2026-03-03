Multi від Мінфін
3 березня 2026, 13:44

Україна оприлюднила текст нового Меморандуму з МВФ: що пообіцяли по податках

Український уряд опублікував деталі оновленої угоди з Міжнародним валютним фондом, виконання якої дозволило державі отримати перший кредитний транш у розмірі 1,5 мільярда доларів США. Документ передбачає масштабну трансформацію фіскальної політики, зокрема обмеження пільг, підготовку до можливого підвищення ПДВ та суттєве посилення контролю за спрощеною системою оподаткування.

Український уряд опублікував деталі оновленої угоди з Міжнародним валютним фондом, виконання якої дозволило державі отримати перший кредитний транш у розмірі 1,5 мільярда доларів США.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Національна стратегія та пільги: курс на детінізацію

Головним інструментом для боротьби з тіньовим бізнесом та ухиленням від сплати податків визначено Національну стратегію доходів (НСД). Уряд зобов'язався щороку, до кінця березня, публічно звітувати про прогрес у її впровадженні.

Окрім цього, влада запроваджує жорсткі обмеження щодо податкових послаблень. Відповідно до меморандуму, Україна відмовляється від створення будь-яких нових стимулів, які зменшують надходження до бюджету, у тому числі через розширення вже існуючих пільг на нових підприємців. Також планується:

  • Провести повний аудит Податкового кодексу для виявлення всіх прихованих пільг.
  • Разом із фахівцями МВФ розробити та впровадити нову методологію оцінки таких преференцій, розпочавши перевірку з найбільших із них.
  • Здійснити комплексну оцінку пільг за основними податками та опублікувати результати разом із проєктом держбюджету на 2027 рік (надалі це робитимуть регулярно).
  • Консультуватися з МВФ перед тим, як розглядати будь-які нові пропозиції щодо податкових послаблень.

Податок на додану вартість: підготовка до кризових сценаріїв

У документі прямо зазначається, що підвищення основної ставки ПДВ розглядається як «найбільш ефективний варіант мобілізації ресурсів у разі виникнення бюджетних шоків». Тобто, якщо державі різко забракне грошей, ПДВ зросте першим.

Також уряд зосередиться на покращенні збору цього податку. Протягом 2026 року Україна за допомогою консультантів МВФ має проаналізувати поточну політику та визначити, як застосовувати методологію RA-GAP (аналіз розривів в адмініструванні). А вже у 2027 році, використовуючи цей інструмент, влада проведе кількісний аналіз несплаченого ПДВ.

Спрощена система оподаткування: кардинальні зміни для малого бізнесу

Найбільш відчутні зміни торкнуться фізичних осіб-підприємців (ФОП). Щоб сприяти виходу економіки з тіні, Верховна Рада має до квітня 2026 року ухвалити закон, який скасує звільнення від ПДВ для «спрощенців». З 1 січня 2027 року реєстрація платником ПДВ стане обов'язковою для тих підприємців, чий оборот перевищує встановлений ліміт. Цей ліміт трохи підвищать, але він точно не перевищуватиме 4 мільйонів гривень.

Також уряд планує закрити лазівки, які дозволяють великому бізнесу маскуватися під ФОПів. Для цього заплановано такі кроки:

  • Зміни до Трудового кодексу: буде введено міжнародне поняття «зайнятість» для боротьби з прихованим працевлаштуванням, а інспектори праці отримають більше повноважень для контролю.
  • Цифровізація: застосовуватимуться «нові правила зайнятості, щоб запобігти ухиленню від сплати податків на доходів фізичних осіб, за рахунок прихованої зайнятості». Виявляти неофіційних працівників допоможе нова аналітична система «Обрій».
  • Виключення з 2-ї групи: у 2026 році до парламенту подадуть проєкт, який заборонить використовувати 2-гу групу єдиного податку для видів діяльності з високим ризиком приховування трудових відносин. Це стосується ІТ-послуг, бухгалтерського обліку, аудиту, маркетингу, інженерії та юриспруденції.
  • Підвищення ставок: для цих же професій (ІТ, маркетинг, консалтинг тощо) на 3-й групі єдиного податку запровадять вищі диференційовані ставки.
  • Боротьба з дробленням бізнесу: буде обмежено практику штучного поділу великих компаній на кілька дрібних ФОПів задля збереження лімітів доходів. Також ускладнять можливість повернутися на спрощену систему після переходу на загальну.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+30
neverice
neverice
3 березня 2026, 14:33
#
Як і очікувалось, ні слова про військовий збір «назавжди», оподаткування посилок, закону про олх. Цілком адекватні умови, що відповідають нормам ЄС. Навіть потенційне підвищення ПДВ прописано лише як інструмент боротьби з шоковим дефіцитом, а не вимогою. Аналіз різного роду пільг — це взагалі необхідно зробити. Бо як у нас часто прийнято, пільги отримують далеко не ті, хто їх реально потребує.
А різного роду брехунці хайпу розвели. Чи понесуть відповідальність за брехню?
+
+30
zevs1
zevs1
3 березня 2026, 14:44
#
Чиновники самого высокого ранга Украины находятся в сговоре с МВФ ради собственной безопасности и благополучия.
На простых Укинцев им плевать.
+
0
Бедный папа
Бедный папа
3 березня 2026, 14:49
#
Фильм «Дефолт» 2018 года — как раз показана вся суть МВФ
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
