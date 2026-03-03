Асоціація «Укравтопром» оприлюднила результати продажів нових легкових автомобілів за лютий 2026 року. Статистика свідчить про чітку концентрацію ринку: лише на десять найпопулярніших моделей припало 42% усіх продажів у країні.
3 березня 2026, 12:38
Бестселери лютого: українці обирають кросовери та ігнорують «китайців»
Головні тренди місяця
Лютневий рейтинг продемонстрував дві цікаві особливості споживчих симпатій:
- Тотальне панування SUV: уся десятка лідерів складається виключно з кросоверів.
- Жодного «китайця»: попри активну експансію брендів із КНР, у ТОП-10 найпопулярніших моделей не потрапив жоден представник китайського автопрому.
Рейтинг найпопулярніших моделей
Японські та європейські виробники продовжують утримувати лідерство в середньому та преміальному сегментах, попри економічну турбулентність.
Титул лідера ринку в лютому впевнено здобув японський кросовер Toyota RAV-4 із показником 372 продані одиниці.
Повний список ТОП-10 нових авто місяця:
- Toyota RAV-4 — 372 од.
- Renault Duster — 334 од.
- Toyota Prado — 229 од.
- Hyundai Tucson — 189 од.
- Mazda CX-5 — 166 од.
- Skoda Kodiaq — 129 од.
- Volkswagen Touareg — 127 од.
- Skoda Karoq — 117 од.
- Suzuki SX4 — 72 од.
- Nissan X-Trail — 71 од.
Джерело: Мінфін
