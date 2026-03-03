Multi від Мінфін
3 березня 2026, 12:38

Бестселери лютого: українці обирають кросовери та ігнорують «китайців»

Асоціація «Укравтопром» оприлюднила результати продажів нових легкових автомобілів за лютий 2026 року. Статистика свідчить про чітку концентрацію ринку: лише на десять найпопулярніших моделей припало 42% усіх продажів у країні.

Асоціація «Укравтопром» оприлюднила результати продажів нових легкових автомобілів за лютий 2026 року.
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Головні тренди місяця

Лютневий рейтинг продемонстрував дві цікаві особливості споживчих симпатій:

  • Тотальне панування SUV: уся десятка лідерів складається виключно з кросоверів.
  • Жодного «китайця»: попри активну експансію брендів із КНР, у ТОП-10 найпопулярніших моделей не потрапив жоден представник китайського автопрому.

Рейтинг найпопулярніших моделей

Японські та європейські виробники продовжують утримувати лідерство в середньому та преміальному сегментах, попри економічну турбулентність.

Титул лідера ринку в лютому впевнено здобув японський кросовер Toyota RAV-4 із показником 372 продані одиниці.

Повний список ТОП-10 нових авто місяця:

  • Toyota RAV-4 — 372 од.
  • Renault Duster — 334 од.
  • Toyota Prado — 229 од.
  • Hyundai Tucson — 189 од.
  • Mazda CX-5 — 166 од.
  • Skoda Kodiaq — 129 од.
  • Volkswagen Touareg — 127 од.
  • Skoda Karoq — 117 од.
  • Suzuki SX4 — 72 од.
  • Nissan X-Trail — 71 од.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
