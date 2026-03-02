За підсумками січня 2026 року в країнах ЄС було реалізовано 799,6 тис нових легкових авто. Найбільшим ринком в ЄС залишається Німеччина, де за місяць було зареєстровано майже 194 тис. нових легковиків, що на 6,6% менше, ніж у січні минулого року. Найменшу кількість авто зареєстровано на Мальті — 559 од., пише Укравтопром.
2 березня 2026, 14:39
Де купують найбільше авто в ЄС: топ найбільших та найменших ринків
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Топ-5 найбільших ринків Євросоюзу
- Німеччина — 193981 авто (-6,6%);
- Італія — 141993 од. (+6,2%);
- Франція — 107157 од. (-6,6%);
- Іспанія — 73103 од. (+1,1%);
- Польща — 40281 од. (-9%).
Найменші ринки ЄС
- Литва — 2833 од. (-0,1%);
- Латвія — 1510 од. (+12,4%);
- Естонія — 1359 од. (+156%);
- Кіпр — 1293 од. (-17,4%);
- Мальта — 559 од. (+38,6%).
Нагадаємо
В Україні у січні 2026 року було реалізовано 5130 нових легкових авто.
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі