Де купують найбільше авто в ЄС: топ найбільших та найменших ринків

За підсумками січня 2026 року в країнах ЄС було реалізовано 799,6 тис нових легкових авто. Найбільшим ринком в ЄС залишається Німеччина, де за місяць було зареєстровано майже 194 тис. нових легковиків, що на 6,6% менше, ніж у січні минулого року. Найменшу кількість авто зареєстровано на Мальті — 559 од., пише Укравтопром.