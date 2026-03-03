Пропозиція «200 грн на старт» — це простий спосіб розпочати банківський досвід із приємного бонусу.
200 грн бонусу для нових клієнтів ПУМБ
Хто може отримати 200 грн
Участь в акції можуть взяти нові клієнти — фізичні особи, які:
— не мають і не мали відкритих рахунків у ПУМБ протягом останніх 6 місяців
— не беруть участі в акції «Запроси друга» або інших акціях «Нагороди з ПУМБ»
Як отримати бонус
— відкрити картку у гривні в застосунку ПУМБ
— здійснити одну оплату від 100 грн за товари або послуги, включаючи оплати в Інтернеті та поповнення мобільного в застосунку ПУМБ.
У межах акції враховуються розрахунки за товари та послуги — включно з оплатами в інтернеті та поповненням мобільного в застосунку ПУМБ.
Бонус 200 грн нараховується автоматично на віртуальний рахунок у день відкриття картки, але стає доступним після виконання всіх умов акції.
З суми винагороди утримуються податки та збори відповідно до законодавства.
Де перевірити статус
Відстежувати виконання умов можна в мобільному застосунку ПУМБ:
— розділ «Вигоди»
— меню «Мої нагороди»
— пропозиція «200 грн на старт»
Дата початку та завершення пропозиції є персоналізованою для кожного клієнта та відображається в застосунку.
У разі невиконання умов бонус анулюється автоматично через 30 днів з моменту старту персональної пропозиції.
Якщо меню «Мої нагороди» не відображається — необхідно оновити застосунок.
Офіційні правила акції тут.
200 грн на старт — це швидкий бонус за перший крок із ПУМБ. Відкрийте картку, зробіть покупку та отримайте винагороду вже цієї весни.
