Ділова активність у лютому: які сектори економіки найшвидше адаптуються до кризових умов

У лютому 2026 року українські підприємці почали дивитися у майбутнє з трохи більшим оптимізмом порівняно із січнем, хоча загальні настрої все ще залишаються в зоні падіння через війну, проблеми зі світлом та брак працівників. Підприємства з усіх ключових галузей економіки пом'якшили свої негативні прогнози, проте готуються до скорочення персоналу та підвищення цін на свою продукцію. Про це повідомляє Національний банк України 2 березня.

Що тягне економіку вниз, а що допомагає

Головний показник настроїв підприємців — індекс очікувань ділової активності (ІОДА) — у лютому зріс до 45,9 бала (у січні він становив 41,3). Варто зазначити, що показник нижче 50 означає, що бізнес очікує погіршення ситуації, але порівняно з початком року рівень цього песимізму суттєво знизився. Щоправда, якщо порівнювати з лютим минулого 2025 року (46,9 бала), оцінки дещо просіли.

Головними перешкодами для розвитку компанії називають:

невизначеність щодо тривалості війни;

розбиту енергетичну інфраструктуру та високі витрати на генератори;

зростання тарифів на електроенергію для бізнесу;

гострий дефіцит кваліфікованих працівників.

Водночас утримувати бізнес на плаву допомагають стабільний попит з боку покупців, регулярна фінансова допомога від міжнародних партнерів та загальне уповільнення інфляції в країні.

Ситуація за галузями

Хоча загальні умови залишаються складними, кожна галузь має свої особливості адаптації:

Промисловість (зростання індексу з 41,7 до 46,9): заводи пом'якшили прогнози щодо падіння обсягів виробництва та експорту. Проте нестача кадрів та перебої зі світлом продовжують тиснути на сектор.

Будівництво (зростання з 37,9 до 46,6): найбільший стрибок оптимізму. Будівельні компанії готуються до початку весняного сезону, очікують збільшення кількості нових замовлень та планують активно закуповувати матеріали, попри їхнє подорожчання.

Торгівля (зростання з 40,0 до 45,0): найбільш обережний сектор. Продавці скаржаться на колосальні витрати на альтернативне живлення магазинів, через що очікують зниження свого прибутку (торговельної маржі).

Сфера послуг (зростання з 42,1 до 45,4): компанії страждають від складної логістики та високих зимових рахунків за опалення і світло, але темпи падіння кількості нових замовлень поступово сповільнюються.

Ціни зростуть, а штат скоротиться

Опитування виявило дві важливі тенденції, які безпосередньо вплинуть на гаманці українців. По-перше, через очікуване подорожчання сировини та матеріалів бізнес у всіх секторах планує підвищувати ціни на власні товари та послуги.

По-друге, ситуація на ринку праці залишається напруженою. Єдиною галуззю, яка планує наймати нових людей, стало будівництво. Усі інші сфери, і найбільше промисловість, готуються до подальшого скорочення кількості своїх працівників.