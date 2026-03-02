«Феодосія»: нова військова облігація з погашенням у березні 2027 року вже в «Дії»

В Україні з’явилася нова військова облігація «Феодосія» з датою погашення 24 березня 2027 року та дохідністю 15,5% річних. Придбати її можна через застосунок Дія. Про це йдеться у повідомленні сервісу.

15,5% річних: як це працює

На прикладі інвестиції:

10 облігацій — 10 756 грн під 15,5% річних;

за рік інвестор отримує 12 352 грн на Дія.Картку.

Таким чином, військові облігації дозволяють не лише підтримати оборону країни, а й отримати гарантований державою дохід.

За даними сервісу, через Дію українці вже придбали понад 22 млн військових облігацій на суму 22,9 млрд грн.

Як придбати облігацію «Феодосія»

Відкрити застосунок Дія.

Обрати розділ «Військові облігації».

Обрати облігацію, партнера та кількість.

Підписати та оплатити покупку.

Кожна облігація — це пальне, дрони й спорядження для українських військових, а також підтримка макрофінансової стабільності держави. Інвестовані кошти працюють на оборону, а згодом повертаються інвестору разом із відсотками.