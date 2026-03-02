В Україні з’явилася нова військова облігація «Феодосія» з датою погашення 24 березня 2027 року та дохідністю 15,5% річних. Придбати її можна через застосунок Дія. Про це йдеться у повідомленні сервісу.
2 березня 2026, 17:43
«Феодосія»: нова військова облігація з погашенням у березні 2027 року вже в «Дії»
15,5% річних: як це працює
На прикладі інвестиції:
- 10 облігацій — 10 756 грн під 15,5% річних;
- за рік інвестор отримує 12 352 грн на Дія.Картку.
Таким чином, військові облігації дозволяють не лише підтримати оборону країни, а й отримати гарантований державою дохід.
За даними сервісу, через Дію українці вже придбали понад 22 млн військових облігацій на суму 22,9 млрд грн.
Як придбати облігацію «Феодосія»
- Відкрити застосунок Дія.
- Обрати розділ «Військові облігації».
- Обрати облігацію, партнера та кількість.
- Підписати та оплатити покупку.
Кожна облігація — це пальне, дрони й спорядження для українських військових, а також підтримка макрофінансової стабільності держави. Інвестовані кошти працюють на оборону, а згодом повертаються інвестору разом із відсотками.
Джерело: Мінфін
