Вкладення українців в ОВДП зросли більш ніж на 50% і перевищили 120 млрд грн

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 лютого 2026, 13:09

Вкладення українців в ОВДП зросли більш ніж на 50% і перевищили 120 млрд грн

Попит на державні облігації серед громадян та бізнесу стрімко зростає. У лютому 2026 року обсяг вкладень в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) юридичних осіб був на 17,9% більшим, ніж у лютому 2025 року, а вкладення фізичних осіб — більш ніж на 50% більшими, ніж торік. Наразі громадяни України тримають понад 121,85 млрд грн у державних цінних паперах, юридичні особи — понад 219,93 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Вкладення українців в ОВДП зросли більш ніж на 50% і перевищили 120 млрд грн
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Підсумки лютневих аукціонів

У лютому Мінфін провів 12 аукціонів із розміщення ОВДП та залучив до державного бюджету 56,7 млрд грн в еквіваленті. Середня дохідність паперів зафіксована на рівні:

  • Гривня: 14,3% річних;
  • Долар: 3,14%;
  • Євро: 3,8%.

Станом на 27 лютого 2026 року в обігу перебувають державні облігації на понад 2,08 трлн гривень. Найбільшу частку портфеля утримують комерційні банки — 47,86%, далі Національний банк України — 33,09%. Частки інших інвесторів становлять:

  • юридичні особи — 10,95%,
  • фізичні особи — 6,07%,
  • страхові компанії — 1,19%,
  • нерезиденти — 0,81%,
  • територіальні громади — 0,02%.

Крім того, у лютому Мінфін провів аукціон з обміну (switch-аукціон) ОВДП. Попит із боку учасників ринку склав 10 млрд гривень. Інвесторам було запропоновано обміняти облігації одного випуску з терміном погашення 18 березня 2026 року на облігації іншого випуску з терміном погашення 7 березня 2029 року (термін обігу — майже 3 роки). У результаті операції облігації з коротшим строком погашення були анульовані, що дозволило зменшити боргове навантаження на державний бюджет поточного року.

Нагадаємо

Минулого місяця за результатами аукціонів із розміщення ОВДП до державного бюджету було спрямовано понад 46 млрд грн, у 2025 році — близько 570 млрд грн. Від початку повномасштабного вторгнення обсяг коштів, залучених через внутрішні запозичення, перевищив 2,1 трлн грн.

«В умовах повномасштабної війни внутрішній ринок ОВДП залишається другим за обсягом джерелом фінансування державного бюджету після зовнішніх запозичень», — йдеться у повідомлення.

У 2026 році Міністерство фінансів планує залучити через ОВДП до 420 млрд грн.

Читайте також: У лютому 2026 українці вийшли з валютних ОВДП на 5 млрд грн: експерт пояснив причини

Як придбати облігації

Придбати облігації може кожен охочий — у застосунку «Дія», у банках або через брокерів. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 000 грн, $1 000 або 1 000 євро.

У застосунку «Дія» це можна зробити за кілька хвилин:

  • Перейдіть у розділ «Послуги» потім «Військові облігації».
  • Оберіть тип облігації (названі на честь українських міст чи територій).
  • Оберіть банк або брокера.
  • Підпишіть документи цифровим підписом та оплатіть покупку.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами