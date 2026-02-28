Вкладення українців в ОВДП зросли більш ніж на 50% і перевищили 120 млрд грн

Попит на державні облігації серед громадян та бізнесу стрімко зростає. У лютому 2026 року обсяг вкладень в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) юридичних осіб був на 17,9% більшим, ніж у лютому 2025 року, а вкладення фізичних осіб — більш ніж на 50% більшими, ніж торік. Наразі громадяни України тримають понад 121,85 млрд грн у державних цінних паперах, юридичні особи — понад 219,93 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Підсумки лютневих аукціонів

У лютому Мінфін провів 12 аукціонів із розміщення ОВДП та залучив до державного бюджету 56,7 млрд грн в еквіваленті. Середня дохідність паперів зафіксована на рівні:

Гривня: 14,3% річних;

Долар: 3,14%;

Євро: 3,8%.

Станом на 27 лютого 2026 року в обігу перебувають державні облігації на понад 2,08 трлн гривень. Найбільшу частку портфеля утримують комерційні банки — 47,86%, далі Національний банк України — 33,09%. Частки інших інвесторів становлять:

юридичні особи — 10,95%,

фізичні особи — 6,07%,

страхові компанії — 1,19%,

нерезиденти — 0,81%,

територіальні громади — 0,02%.

Крім того, у лютому Мінфін провів аукціон з обміну (switch-аукціон) ОВДП. Попит із боку учасників ринку склав 10 млрд гривень. Інвесторам було запропоновано обміняти облігації одного випуску з терміном погашення 18 березня 2026 року на облігації іншого випуску з терміном погашення 7 березня 2029 року (термін обігу — майже 3 роки). У результаті операції облігації з коротшим строком погашення були анульовані, що дозволило зменшити боргове навантаження на державний бюджет поточного року.

Минулого місяця за результатами аукціонів із розміщення ОВДП до державного бюджету було спрямовано понад 46 млрд грн, у 2025 році — близько 570 млрд грн. Від початку повномасштабного вторгнення обсяг коштів, залучених через внутрішні запозичення, перевищив 2,1 трлн грн.

«В умовах повномасштабної війни внутрішній ринок ОВДП залишається другим за обсягом джерелом фінансування державного бюджету після зовнішніх запозичень», — йдеться у повідомлення.

У 2026 році Міністерство фінансів планує залучити через ОВДП до 420 млрд грн.

Як придбати облігації

Придбати облігації може кожен охочий — у застосунку «Дія», у банках або через брокерів. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 000 грн, $1 000 або 1 000 євро.

У застосунку «Дія» це можна зробити за кілька хвилин: