Світові авіарейси під загрозою: акції турсектору різко впали

Акції туристичного ринку впали в понеділок, оскільки ескалація конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном порушила авіасполучення по всьому світу, змусила закрити ключові близькосхідні транспортні вузли та призвела до різкого зростання цін на нафту, причому аналітики попереджають про тижні перебоїв, пише Reuters.

Закриття аеропортів

Дубай, найзавантаженіший міжнародний вузол світу, та Доха залишалися закритими вже третій день, внаслідок чого десятки тисяч пасажирів застрягли, оскільки авіація зіткнулася з найбільшим викликом з часів пандемії COVID. У понеділок Йорданія стала останньою країною регіону, яка частково закрила свій повітряний простір. Ціни на нафту підскочили на 7% до найвищого рівня за кілька місяців, оскільки Іран та Ізраїль посилили атаки, що збільшило ризик зростання цін на паливо для авіакомпаній.

Акції TUI найбільшої туристичної компанії Європи, впала на 8,5% о 10:39 за Гринвічем, тоді як акції Lufthansa знизилися на 6,5%, а акції компанії IAG знизився на 4,8%. Готельєр Accor акції круїзної компанії Carnival також різко впали.

Акції американських авіакомпаній впали приблизно на 5% на передринкових торгах.

«Ми вважаємо, що зона активних бойових дій, а також спричинені нею перебої в польотах (через закриття повітряного простору та аеропортів), ймовірно, обмежать туристичний апетит у регіоні», — йдеться у записці B Riley Securities.

Аналітики виділяють зростання цін на паливо, скасування рейсів та витрати на зміну маршрутів як основні фактори тиску для авіакомпаній, незважаючи на хеджування ризиків.

JP Morgan, Goodbody та Citi вказали на Wizz Air як найбільш вразливий європейський перевізник через свою значну присутність в Ізраїлі.

Літаки та екіпажі були розкидані по всьому світу в невідповідних місцях, що, за словами Пола Чарльза, керівника туристичної консалтингової компанії PC Agency, було «жахливим сценарієм», коли авіакомпанії не знали, коли знову відкриються частини повітряного простору Близького Сходу.

Близькосхідні авіакомпанії продовжували скасовувати рейси в понеділок. Flydubai призупинила всі рейси до та з Дубая до 15:00 (11:00 за Гринвічем) у вівторок.

Акції азійських авіакомпаній також постраждали. Японська ANA Holdings, Air China, Китайські південні авіалінії, Китайські авіалінії Східної авіалінії, малайзійська AirAsia X та тайванська авіакомпанія China Airlines та EVA Airways всі впали щонайменше на 4%. Cathay Pacific скасував усі рейси на Близький Схід, зокрема до Дубая та Ер-Ріяда, а також відмовився від зборів за перебронювання.

Singapore Airlines скасували рейси до Дубая та з нього до 7 березня, а Japan Airlines призупинили рейси Токіо-Доха.