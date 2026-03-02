Найкращий відгук місяця: як банк навісив на клієнта 2 кредити, а він про них навіть не знав

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у січні 2026 року . Ним став клієнт Райффайзен Банку під ніком Литовко Володимирівна, який поскаржився про оформлення на власне ім'я двох кредитів по 50 тис. грн у банку без власної згоди.

Два кредити по 50 тис. грн без згоди клієнта — шахрайство чи збій ідентифікації

Користувач під ніком Литовко Володимирівна повідомив про оформлення на власне ім'я двох кредитів по 50 тис. грн у Райффайзен Банку без власної згоди.

За словами клієнта банку, він користувався лише платіжною карткою та раніше ніколи не оформлював кредити. Проте згодом з’ясувалося, що на його ім'я відкрито відразу два кредитні договори.

«Я не подавав жодних заявок, не укладав кредитних договорів, не підтверджував згоду та не отримував коштів», — зазначає автор відгуку. Він повідомив, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження, подано офіційну скаргу до Нацбанку, здійснено неодноразові звернення безпосередньо до банку.

«Вважаю неприпустимим, що банк допустив оформлення двох кредитів без належної ідентифікації клієнта, фактично створивши умови для кредитного шахрайства», — вважає користувач.

Клієнт вимагає у банку публічно відповісти на наступні запитання і здійснити такі дії:

як і на якій підставі було оформлено два кредити;

негайно припинити нарахування відсотків, штрафів та пені;

не вносити негативної інформації до кредитної історії;

повного врегулювання ситуації після завершення розслідування.

Позиція банку

У відповіді служба підтримки банку наголосила на важливості дотримання правил безпеки.

«Якщо шахраї отримають дані картки, вони можуть використати їх для платежів або оформлення кредитів. Щоб уникнути ризиків, ніколи не передавайте третім особам номер картки, термін дії, CVV-код та коди підтвердження», — написали представники Райффайзен Банку.

Також працівники фінустанови повідомили, що звернення клієнта передано менеджеру з клієнтського сервісу для детального розгляду.

Звернення «Мінфіну» з поханням прокоментувати ситуацію, зокрема, пояснити, як так сталося, що на ім'я клієнта були оформлені два кредити без його особистої участі, чому нарахування відсотків, штрафів і пені триває, попри відкриття кримінального провадження, і як банк захищає клієнтів від подібних випадків, Райффайзен Банк проігнорував.

Що кажуть правники

Юристка АБ «Івана Хомича» Світлана Шаларь зазначає: якщо кредити справді оформлені без волевиявлення особи, закон у такій ситуації на стороні клієнта.

«Відповідно до статей 202, 203, 215 Цивільного кодексу України, правочин є дійсним лише за наявності вільної та усвідомленої волі сторін. Відсутність згоди означає нікчемність або оспорюваність договору», — пояснює експертка.

Водночас вона зауважує, що банк формально може продовжувати нарахування відсотків до моменту офіційного визнання договору недійсним. Однак така практика створює для нього суттєві регуляторні та судові ризики — особливо, якщо клієнт належно заявив про шахрайство, відкрито кримінальне провадження та зібрано відповідні докази.

Під час розслідування особа має право вимагати:

проведення службового розслідування в банку;

тимчасового блокування стягнення;

внесення примітки про спірність зобов’язання у внутрішніх системах і в бюро кредитних історій (відповідно до ЗУ «Про організацію формування та обігу кредитних історій»);

подання скарг до НБУ та Уповноваженого ВРУ з прав людини щодо можливих порушень процедур ідентифікації та обробки персональних даних.

Експертка наголошує: подібні випадки можуть свідчити про дефекти процедур ідентифікації або автентифікації клієнта. Якщо це підтвердиться, для банку можливі регуляторні наслідки.

Для вирішення ситуації юристка Світлана Шаларь радить потерпілому вжити таких заходів:

Звернутися безпосередньо до банку і вказати на відсутність укладеного кредитного договору з установою. Наголосити працівникам банку, що клієнту не надавалась інформація про реальну річну відсоткову ставку, загальну вартість кредиту та наслідки прострочення. Подати письмове заперечення боргу та вимогу зафіксувати спір в УБКІ, а також процесуальний статус потерпілого у кримінальному провадженні. Подати скаргу до НБУ. За потреби — підготувати цивільний позов про визнання договорів недійсними.

У разі доведення вини банку, можливе відшкодування як майнової, так і моральної шкоди, включно з витратами на юридичний захист і відновлення кредитної історії.

Правила конкурсу «Кращий відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «найкращий», відгук має відповідати ряду критеріїв:

Відгук повинен бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.

Описаний досвід має бути корисним для інших клієнтів банку.

У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний досвід користувача.

Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Найкращого відгуку місяця» читайте тут.