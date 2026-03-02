Нацбанк посилює нагляд за якістю готівки: старі банкноти вилучатимуть швидше

Національний банк України розробив нові правила перевірки стану паперових грошей, щоб ефективніше очищати фінансову систему від пошкоджених та старих купюр. Для цього регулятор планує залучити уповноважені банки до більш регулярного моніторингу якості гривні. Про це повідомляє пресслужба НБУ 2 березня.

Системний підхід до перевірки грошей

Головна мета ініціативи — чітко регламентувати терміни та періодичність інспекцій стану готівки в обігу. Завдяки оновленим правилам Нацбанк зможе проводити системну оцінку грошей та оперативно реагувати на динаміку зношеності банкнот у розрізі кожного окремого номіналу. Це дозволить вчасно замінювати їх на нові.

Запрошення до публічного обговорення

Усі запропоновані норми викладені у проєкті постанови про внесення змін до положення щодо контролю якості банкнот. Регулятор уже опублікував текст документа, порівняльну таблицю до нього, а також детальний аналіз регуляторного впливу. До 12 березня 2026 року включно Нацбанк приймає зауваження та пропозиції до проєкту від усіх зацікавлених сторін за спеціально встановленою формою подання.

Прощання з дрібними паперовими банкнотами

Курс НБУ на покращення якості готівки вже має цілком практичні результати. Саме з 2 березня 2026 року в Україні остаточно перестають бути законним платіжним засобом старі паперові банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень (зразків 2003—2007 років). Термін їхньої придатності становить усього близько 2,5 років, тому більшість із них зараз критично зношені. Тепер їх повністю замінять відповідні монети, які служать 20−25 років. Здати ці неплатіжні паперові гроші українці зможуть до 28 лютого 2029 року саме через згадані «уповноважені банки», до переліку яких наразі входять Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк та ПУМБ.