55% жителів українських міст розглядають переїзд до села — опитування «Мінфіну»

Понад половина опитаних — 55% — готові розглянути переїзд із міста до сільської місцевості. Про це свідчать результати анонімного онлайн-опитування в телеграм-каналі «Мінфіну», в якому взяли участь 1 762 респонденти.

Найпопулярніший формат — купівля землі та будівництво власного будинку: цей варіант обрали 28% учасників.

Ще 15% схиляються до встановлення модульного будинку на придбаній ділянці, а 12% готові купити стару хату й відновити її.

Водночас 45% респондентів зазначили, що не хотіли б переїжджати з міста в село.

Таким чином, результати демонструють: попри урбанізаційні тенденції, запит на життя поза великими містами залишається суттєвим.

Більшість тих, хто допускає переїзд, пов’язують його з можливістю мати власний дім, землю та більше простору — за умови розвитку інфраструктури та робочих можливостей у громадах.