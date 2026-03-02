Вперше з 1930-х років США залишають більше громадян, ніж країна приймає іммігрантів

Сполучені Штати Америки зіткнулися з історичним демографічним явищем — рекордним відтоком власних громадян за кордон. Американці масово залишають країну в пошуках доступнішого життя, безпеки та комфортних умов для віддаленої роботи, що призвело до від'ємного сальдо міграції у 2025 році. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Історичний міграційний зсув

Минулого року у США зафіксували ситуацію, якої не було з 1930-х років: з країни виїхало більше людей, ніж в'їхало. За розрахунками аналітичного центру Brookings Institution, чиста негативна міграція склала близько 150 000 осіб, і цей відтік, імовірно, зросте у 2026 році. Загальний приплив іммігрантів знизився до 2,6−2,7 мільйона у 2025 році порівняно з піковими 6 мільйонами у 2023 році.

Адміністрація президента Дональда Трампа називає таку статистику виконанням своїх обіцянок щодо посилення візового режиму та депортацій. За даними Міністерства внутрішньої безпеки США, минулого року було зафіксовано 675 000 депортацій та 2,2 мільйона випадків «самодепортації».

Представник Білого дому наголосив, що економіка США значно випереджає інші розвинені країни, а політика адміністрації не лише висилає нелегалів, а й приваблює «незліченну кількість іноземців із надвисоким рівнем капіталу», які готові «викласти 1 мільйон доларів за Золоту картку, щоб приїхати і оселитися в Сполучених Штатах».

Проте за жорсткою імміграційною політикою ховається інша тенденція: мільйони громадян США «голосують ногами», переміщуючи свої родини та капітали в інші країни. Востаннє подібне відбувалося у 1935 році, коли понад 100 000 американців поїхали працювати на заводи Радянського Союзу.

Нова географія «Американської мрії»

Сьогодні американська діаспора за кордоном налічує від 4 до 9 мільйонів осіб. За даними Держдепартаменту, у 2022 році в Мексиці проживало 1,6 мільйона американців, і це число продовжує зростати. Лише минулого року кордон перетнули близько 50 000 американців мексиканського походження, щоб працювати в Мексиці. У Канаді проживає понад 250 000 громадян США, а у Великій Британії — понад 325 000.

Загалом у Європі зараз мешкає понад 1,5 мільйона американців. Дані з різних європейських країн демонструють стрімке зростання:

Португалія: кількість американців зросла на понад 500% з початку пандемії Covid-19, а лише за 2024 рік — на 36%. Громадяни США становлять 58% іноземних покупців нерухомості в країні.

Ірландія: минулого року сюди переїхало 10 000 американців (вдвічі більше, ніж у 2024-му). Крім того, громадяни США отримують ірландські паспорти рекордними темпами: близько 40 000 минулого року.

Велика Британія: американці подають заяви на отримання британського громадянства найвищими темпами з початку ведення статистики у 2004 році (близько 6 600 за рік до березня 2025 року).

Іспанія та Нідерланди: кількість американських резидентів зросла майже вдвічі за останні 10 років.

Серед головних причин переїзду:

Вартість життя та медицини: у Європі чи таких країнах як Албанія життя обходиться значно дешевше. «В Албанії зараз дуже легко вижити на 1000 доларів на місяць», — каже 45-річна Келлі Маккой, колишня страхова аналітикиня зі США, яка тепер допомагає іншим емігрувати.

Безпека та якість життя: багато родин переїжджають через страх перед збройним насильством у школах. «Ви не стикаєтеся з перспективою того, що ваша 5-річна дитина піде в дитячий садок і проходитиме навчання на випадок збройного нападу, — пояснює 41-річний Кріс Форд, який переїхав до Берліна. — Заробітна плата вища в США, але якість життя вища в Європі».

Освіта: понад 100 000 молодих американців навчаються за кордоном заради доступнішої вищої освіти.

Багато американців настільки розчаровані життям у США, що готові повністю відмовитися від паспорта. За даними імміграційних фірм, у 2024 році кількість запитів на відмову від громадянства підскочила на 48%, щоб уникнути подвійного оподаткування.

Податковий тягар та FATCA

Сполучені Штати Америки є однією з двох країн у світі (разом з Еритреєю), яка оподатковує своїх громадян незалежно від того, де вони фактично проживають і заробляють гроші. Згідно з американським законом FATCA (Закон про податкові вимоги до іноземних рахунків), усі іноземні банки та фінансові установи зобов'язані звітувати перед податковою службою США (IRS) про рахунки та активи американських клієнтів.

Через суворі штрафи за недотримання цих правил, багато європейських банків просто відмовляються відкривати рахунки громадянам США, що значно ускладнює їхнє фінансове життя за кордоном. Саме ця політика «глобального оподаткування» є головною причиною того, чому американські експати звертаються до уряду з проханням про офіційну відмову від громадянства. При цьому заможні громадяни, які вирішили здати паспорт США, часто змушені сплатити спеціальний «податок на вихід» з усіх своїх світових активів.