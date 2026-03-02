«Яскравий старт з àбанком» — вигравай iPhone 17 Pro

àбанк запускає акцію для нових клієнтів, у межах якої користування карткою може стати не лише зручним фінансовим рішенням, а й можливістю отримати сучасний смартфон.

Сьогодні користування карткою зручно та звично. А разом з àбанком старт стає яскравішим: це вже не просто картка, а сучасний сервіс, вигідні умови та шанс стати власником iPhone 17 Pro, виконавши умови акції.

Щоб долучитися до акції, необхідно:

відкрити картку àбанку;

додати її до Apple Pay або Google Pay;

здійснити щонайменше 3 оплати з карти на суму від 200 грн.

Кожна наступна транзакція від 200 грн дає додатковий шанс на перемогу.

Призовий фонд

У межах акції буде розіграно 5 iPhone 17 Pro 256 GB.

Щотижня під час прямих ефірів на офіційній сторінці в Instagram визначатиметься один переможець, який отримає новий смартфон.

Додатково найактивніший учасник тижня отримає брендований мерч від àбанку.

Термін проведення

Акція діє з 1 по 31 березня 2026 року.

«Яскравий старт з àбанком» — це поєднання зручного сервісу та можливості виграти сучасний iPhone 17 Pro.

Про àбанк

àбанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Послугами банку користуються понад 3,4 млн клієнтів, і ця цифра невпинно зростає завдяки сучасним підходам. Банк постійно розвивається, створює інноваційне фінансове середовище, пропонує найбільш технологічні рішення. Однією зі стратегічних цілей банку є сприяння розвитку підприємництва України шляхом надання фінансових послуг. àбанк продовжує втілювати свою місію через підтримку українського бізнесу та участь у державних програмах.