àбанк запускає акцію для нових клієнтів, у межах якої користування карткою може стати не лише зручним фінансовим рішенням, а й можливістю отримати сучасний смартфон.
«Яскравий старт з àбанком» — вигравай iPhone 17 Pro
Сьогодні користування карткою зручно та звично. А разом з àбанком старт стає яскравішим: це вже не просто картка, а сучасний сервіс, вигідні умови та шанс стати власником iPhone 17 Pro, виконавши умови акції.
Щоб долучитися до акції, необхідно:
-
відкрити картку àбанку;
-
додати її до Apple Pay або Google Pay;
-
здійснити щонайменше 3 оплати з карти на суму від 200 грн.
Кожна наступна транзакція від 200 грн дає додатковий шанс на перемогу.
Призовий фонд
У межах акції буде розіграно 5 iPhone 17 Pro 256 GB.
Щотижня під час прямих ефірів на офіційній сторінці в Instagram визначатиметься один переможець, який отримає новий смартфон.
Додатково найактивніший учасник тижня отримає брендований мерч від àбанку.
Термін проведення
Акція діє з 1 по 31 березня 2026 року.
«Яскравий старт з àбанком» — це поєднання зручного сервісу та можливості виграти сучасний iPhone 17 Pro.
Про àбанк
àбанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Послугами банку користуються понад 3,4 млн клієнтів, і ця цифра невпинно зростає завдяки сучасним підходам. Банк постійно розвивається, створює інноваційне фінансове середовище, пропонує найбільш технологічні рішення. Однією зі стратегічних цілей банку є сприяння розвитку підприємництва України шляхом надання фінансових послуг. àбанк продовжує втілювати свою місію через підтримку українського бізнесу та участь у державних програмах.
