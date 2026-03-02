Multi від Мінфін
2 березня 2026, 10:04

Україна стрімко старіє: МВФ прогнозує втрату 0,58% продуктивності щороку до 2050 року

У 2019 році фахівці МВФ у звіті «Demographic Headwinds in Central and Eastern Europe» проаналізували вплив старіння населення на економіку 20 країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи до 2050 року. Ключова проблема — стрімке старіння трудових ресурсів і його вплив на загальну факторну продуктивність (TFP). У вибірці країн є і Україна. І для нас прогноз — один із найтривожніших.

У 2019 році фахівці МВФ у звіті «Demographic Headwinds in Central and Eastern Europe» проаналізували вплив старіння населення на економіку 20 країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи до 2050 року.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Україна: від «молодих» до середини списку

Динаміка старіння робочої сили:

  • 2015 рік — частка працівників віком 55+ в Україні: 11,8%
  • 2050 рік (прогноз) — 21,4%

Тобто частка працівників 55+ майже подвоїться.

У 2015 році Україна мала одну з наймолодших структур трудових ресурсів у регіоні (молодша була лише Туреччина — 9,4%).

До 2050 року Україна пропустить вперед щонайменше вісім країн (Білорусь, Словенію, Туреччину, Боснію і Герцеговину, росію, Угорщину, Македонію, Польщу) і переміститься до середини рейтингу.

Важливо: прогноз робився до повномасштабної війни. Після 2022 року частка старших працівників, ймовірно, буде ще вищою через міграцію та демографічні втрати.

Що таке TFP і чому це критично

Загальна факторна продуктивність (TFP) — це показник ефективності економіки:
він демонструє, скільки продукції виробляється з певного обсягу праці та капіталу.

За оцінками початку 2000-х років:

  • близько 60% зростання виробництва на одного працівника забезпечує саме TFP.Тобто якщо TFP сповільнюється — сповільнюється і довгострокове зростання ВВП.

Прогноз втрат для України

У середньому у 2020−2050 роках:

  • Центральна, Східна та Південно-Східна Європа: -0,38 п.п. зростання TFP щороку
  • Західна Європа: -0,34 п.п.

Україна:

  • -0,58 відсоткових пунктів щороку
  • третій найбільший показник втрат серед 20 країн.

Для порівняння:

  • Молдова — -0,8
  • Словаччина — -0,8
  • Румунія — -0,45
  • Польща — -0,33
  • Угорщина — -0,3

Тобто Україна входить до групи країн із найбільшим ризиком уповільнення зростання через старіння робочої сили.

Чому досвід не компенсує втрати

Розрахунки МВФ показують: накопичений досвід старших працівників не компенсує дефіцит кадрів.

Це означає:

  • менше людей — менше інноваційної динаміки,
  • нижча адаптивність економіки,
  • повільніше технологічне оновлення.

Для України це критично в контексті післявоєнного відновлення.

Єдина відповідь — інвестиції в людину За умов старіння трудових ресурсів ключовими стають:

  • розвиток освіти на всіх рівнях;
  • освіта впродовж життя (lifelong learning);
  • розвиток науки;
  • підвищення продуктивності праці;
  • створення стимулів для молоді залишатися в країні;
  • повернення мігрантів.

Без цього демографічний тренд перетвориться на довгострокове гальмо економічного зростання.

Контекст війни: ризик прискорення

Прогноз МВФ зроблений до 2022 року.

Повномасштабна війна:

  • пришвидшила міграцію,
  • погіршила демографічну структуру,
  • зменшила базу молодих працівників.

Отже, реальні ризики можуть бути вищими за прогнозні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
2 березня 2026, 10:13
#
Чергове ChatGPT від автора.
+
0
parseval
parseval
2 березня 2026, 10:20
#
Ваш прогноз?
+
0
Анна Недогибченко
Анна Недогибченко
2 березня 2026, 10:19
#
Без ChatGPT — почитайте тут https://www.imf.org/-/media/files/publications/dp/2019/english/dhicaeeea.pdf
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
