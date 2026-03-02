У 2019 році фахівці МВФ у звіті «Demographic Headwinds in Central and Eastern Europe» проаналізували вплив старіння населення на економіку 20 країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи до 2050 року. Ключова проблема — стрімке старіння трудових ресурсів і його вплив на загальну факторну продуктивність (TFP). У вибірці країн є і Україна. І для нас прогноз — один із найтривожніших.
Україна стрімко старіє: МВФ прогнозує втрату 0,58% продуктивності щороку до 2050 року
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Україна: від «молодих» до середини списку
Динаміка старіння робочої сили:
- 2015 рік — частка працівників віком 55+ в Україні: 11,8%
- 2050 рік (прогноз) — 21,4%
Тобто частка працівників 55+ майже подвоїться.
У 2015 році Україна мала одну з наймолодших структур трудових ресурсів у регіоні (молодша була лише Туреччина — 9,4%).
До 2050 року Україна пропустить вперед щонайменше вісім країн (Білорусь, Словенію, Туреччину, Боснію і Герцеговину, росію, Угорщину, Македонію, Польщу) і переміститься до середини рейтингу.
Важливо: прогноз робився до повномасштабної війни. Після 2022 року частка старших працівників, ймовірно, буде ще вищою через міграцію та демографічні втрати.
Що таке TFP і чому це критично
Загальна факторна продуктивність (TFP) — це показник ефективності економіки:
він демонструє, скільки продукції виробляється з певного обсягу праці та капіталу.
За оцінками початку 2000-х років:
-
близько 60% зростання виробництва на одного працівника забезпечує саме TFP.Тобто якщо TFP сповільнюється — сповільнюється і довгострокове зростання ВВП.
Прогноз втрат для України
У середньому у 2020−2050 роках:
- Центральна, Східна та Південно-Східна Європа: -0,38 п.п. зростання TFP щороку
- Західна Європа: -0,34 п.п.
Україна:
- -0,58 відсоткових пунктів щороку
- третій найбільший показник втрат серед 20 країн.
Для порівняння:
- Молдова — -0,8
- Словаччина — -0,8
- Румунія — -0,45
- Польща — -0,33
- Угорщина — -0,3
Тобто Україна входить до групи країн із найбільшим ризиком уповільнення зростання через старіння робочої сили.
Чому досвід не компенсує втрати
Розрахунки МВФ показують: накопичений досвід старших працівників не компенсує дефіцит кадрів.
Це означає:
- менше людей — менше інноваційної динаміки,
- нижча адаптивність економіки,
- повільніше технологічне оновлення.
Для України це критично в контексті післявоєнного відновлення.
Єдина відповідь — інвестиції в людину За умов старіння трудових ресурсів ключовими стають:
- розвиток освіти на всіх рівнях;
- освіта впродовж життя (lifelong learning);
- розвиток науки;
- підвищення продуктивності праці;
- створення стимулів для молоді залишатися в країні;
- повернення мігрантів.
Без цього демографічний тренд перетвориться на довгострокове гальмо економічного зростання.
Контекст війни: ризик прискорення
Прогноз МВФ зроблений до 2022 року.
Повномасштабна війна:
- пришвидшила міграцію,
- погіршила демографічну структуру,
- зменшила базу молодих працівників.
Отже, реальні ризики можуть бути вищими за прогнозні.
Коментарі - 3