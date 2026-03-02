Україна стрімко старіє: МВФ прогнозує втрату 0,58% продуктивності щороку до 2050 року

У 2019 році фахівці МВФ у звіті «Demographic Headwinds in Central and Eastern Europe» проаналізували вплив старіння населення на економіку 20 країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи до 2050 року. Ключова проблема — стрімке старіння трудових ресурсів і його вплив на загальну факторну продуктивність (TFP). У вибірці країн є і Україна. І для нас прогноз — один із найтривожніших.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Україна: від «молодих» до середини списку

Динаміка старіння робочої сили:

2015 рік — частка працівників віком 55+ в Україні: 11,8%

2050 рік (прогноз) — 21,4%

Тобто частка працівників 55+ майже подвоїться.

У 2015 році Україна мала одну з наймолодших структур трудових ресурсів у регіоні (молодша була лише Туреччина — 9,4%).

До 2050 року Україна пропустить вперед щонайменше вісім країн (Білорусь, Словенію, Туреччину, Боснію і Герцеговину, росію, Угорщину, Македонію, Польщу) і переміститься до середини рейтингу.

Важливо: прогноз робився до повномасштабної війни. Після 2022 року частка старших працівників, ймовірно, буде ще вищою через міграцію та демографічні втрати.

Що таке TFP і чому це критично

Загальна факторна продуктивність (TFP) — це показник ефективності економіки:

він демонструє, скільки продукції виробляється з певного обсягу праці та капіталу.

За оцінками початку 2000-х років:

близько 60% зростання виробництва на одного працівника забезпечує саме TFP.Тобто якщо TFP сповільнюється — сповільнюється і довгострокове зростання ВВП.

Прогноз втрат для України

У середньому у 2020−2050 роках:

Центральна, Східна та Південно-Східна Європа: -0,38 п.п. зростання TFP щороку

Західна Європа: -0,34 п.п.

Україна:

-0,58 відсоткових пунктів щороку

третій найбільший показник втрат серед 20 країн.

Для порівняння:

Молдова — -0,8

Словаччина — -0,8

Румунія — -0,45

Польща — -0,33

Угорщина — -0,3

Тобто Україна входить до групи країн із найбільшим ризиком уповільнення зростання через старіння робочої сили.

Чому досвід не компенсує втрати

Розрахунки МВФ показують: накопичений досвід старших працівників не компенсує дефіцит кадрів.

Це означає:

менше людей — менше інноваційної динаміки,

нижча адаптивність економіки,

повільніше технологічне оновлення.

Для України це критично в контексті післявоєнного відновлення.

Єдина відповідь — інвестиції в людину За умов старіння трудових ресурсів ключовими стають:

розвиток освіти на всіх рівнях;

освіта впродовж життя (lifelong learning);

розвиток науки;

підвищення продуктивності праці;

створення стимулів для молоді залишатися в країні;

повернення мігрантів.

Без цього демографічний тренд перетвориться на довгострокове гальмо економічного зростання.

Контекст війни: ризик прискорення

Прогноз МВФ зроблений до 2022 року.

Повномасштабна війна:

пришвидшила міграцію,

погіршила демографічну структуру,

зменшила базу молодих працівників.

Отже, реальні ризики можуть бути вищими за прогнозні.