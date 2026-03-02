Multi від Мінфін
2 березня 2026, 11:37

Продажі автомобілів BYD у лютому впали на 41% через зниження внутрішнього попиту

Компанія BYD повідомила про падіння продажів автомобілів на 41% у лютому порівняно з минулим роком після того, як рекордно тривалі свята Нового року призвели до практично повної зупинки виробництва та роздрібної торгівлі в Китаї протягом більшої частини місяця, пише Bloomberg.

Компанія BYD повідомила про падіння продажів автомобілів на 41% у лютому порівняно з минулим роком після того, як рекордно тривалі свята Місячного Нового року призвели до практично повної зупинки виробництва та роздрібної торгівлі в Китаї протягом більшої частини місяця.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Падіння продажів

Найбільший у світі виробник електромобілів продав минулого місяця 190 190 автомобілів, включаючи як гібридні моделі з підзарядкою від мережі, так і моделі з повністю акумуляторним живленням, йдеться у заяві, опублікованій у неділю.

З них 187 782 пасажирські автомобілі становлять основну частину обсягу продажів китайської компанії. Продажі за лютий знизилися на 9,5% порівняно з попереднім місяцем. Експорт автомобілів на нових джерелах енергії досяг 100 600 одиниць.

Читайте також: Китайський автогігант BYD обігнав Ford за світовими продажами

Продажі за перші два місяці року впали на 36% до 400 241 одиниці, при цьому показники BYD на внутрішньому ринку погіршилися на тлі пом'якшення нещодавньої політики стимулювання економіки та загострення конкуренції.

Оскільки час святкування Нового року за місячним календарем щорічно змінюється та створює значну волатильність щомісячного виробництва та попиту, об'єднання січня та лютого дозволяє отримати чіткіше порівняння з аналогічним періодом попереднього року.

Зменшення пільг з податку на придбання та зниження споживчої довіри негативно впливають на попит, оскільки покупці чекають на випуск нових моделей та подальшу ясність щодо урядових ініціатив щодо обміну автомобіля на новий, перш ніж здійснювати покупки.

Шеньчженьська компанія BYD, як і раніше, зосереджується на балансуванні рівнів запасів у дилерських центрах, зберігаючи при цьому агресивне ціноутворення, яке допомогло їй захистити свою частку ринку протягом минулого року.

Міжнародна експансія BYD

З огляду на слабкість внутрішнього ринку, міжнародна експансія BYD допомогла їй підтримувати зростання обсягів. Ключові ринки Латинської Америки та Європи зараз є центральними для стратегії компанії.

Інвестори збираються звернути увагу на показники BYD за березень, традиційно місяць з високими обсягами продажів, щоб знайти ознаки відновлення, оскільки попит зазвичай зростає після свят. А з наближенням Пекінського автосалону наприкінці квітня, BYD перебуває під тиском щодо випуску нових моделей для стимулювання продажів на внутрішньому ринку.

Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua та отримуйте поліс на свій e-mail за 5 хвилин

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Новини по темі
