11 лютого 2026, 10:55

Китайський автогігант BYD обігнав Ford за світовими продажами

Вперше в історії китайський автовиробник BYD перевершив американську корпорацію Ford за кількістю проданих автомобілів у світі. За підсумками минулого року компанія з Піднебесної посіла шосте місце у глобальному рейтингу автовиробників, потіснивши американського конкурента на сходинку нижче. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на звітність компаній.

Вперше в історії китайський автовиробник BYD перевершив американську корпорацію Ford за кількістю проданих автомобілів у світі.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Цифри та причини падіння

Останні дані підтверджують стрімку зміну сил на автомобільному ринку:

  • BYD: Китайський виробник повідомив про продаж 4,6 мільйона автомобілів за 2025 рік.
  • Ford: Американський концерн реалізував трохи менше 4,4 мільйона машин, що на майже 2% менше порівняно з попереднім роком.

Хоча продажі Ford у США зросли, компанія втрачає позиції на ключових ринках Європи та, особливо, Китаю. Там місцеві гравці — BYD, Xiaomi та Geely — активно відвойовують частку ринку завдяки пропозиції доступних та технологічних електромобілів.

Ford наразі переживає складний період переходу на електротягу. Компанія оголосила про витрати у розмірі $19,5 млрд на реструктуризацію своєї стратегії, намагаючись адаптуватися до нових реалій.

Хто очолює рейтинг

Незмінним лідером світового автопрому залишається японська Toyota Motor Corp. Компанія утримує першість вже шостий рік поспіль. За минулий рік її глобальні продажі зросли на 4,6%, досягнувши показника в 11,3 мільйона автомобілів.

Експансія заводів BYD

Поки Ford бореться з внутрішніми викликами, BYD активно будує глобальну імперію, виходячи за межі простого експорту. У 2025 році компанія відправила на зовнішні ринки 1,05 мільйона авто, а на 2026 рік ставить за мету досягти показника в 1,3 мільйона.

Ключовим елементом стратегії є локалізація виробництва. BYD вже запустила або готує до запуску заводи в Таїланді, Узбекистані та Бразилії. Особливу увагу привертає європейський ринок: у другій половині 2026 року очікується запуск заводу в Угорщині, що дозволить китайському гіганту уникнути можливих митних бар'єрів ЄС і напряму конкурувати з європейськими брендами на їхній території.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
kadaad1988
kadaad1988
11 лютого 2026, 10:59
#
Да просто в краснозадом китае почти полтора миллиарда хунвейбинов, а ездить хотят все…Вот и рост, и к миру это не имеет никакого отношения.
Новини по темі
Всі новини
