1 березня 2026, 16:03

Для України продовження війни в Ірані несе серьозні ризики — Гетманцев

Провал дипломатичних зусиль у Женеві став детонатором масштабного військового протистояння на Близькому Сході. Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев проаналізував наслідки ескалації в Ірані та пояснив, чим цей конфлікт загрожує економіці України.

Для України продовження війни в Ірані несе серьозні ризики - Гетманцев
Фото: Данило Гетманцев

За словами Гетманцева, ситуація вийшла за межі локального конфлікту: у протистояння вже фактично втягнуті не лише США, Ізраїль та Іран, а й Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ та Ірак. Весь регіон «сповзає у воронку» масштабного протистояння.

Енергетичний шок: нафта та газ під загрозою

Ключовим фактором ризику експерт називає можливу блокаду Ормузької протоки. Це критична артерія світової енергетики, через яку проходить:

  • 30% світових поставок нафти;
  • 20% усього зрідженого природного газу (ЗПГ).

Якщо найближчим часом конфлікт не вщухне, світові ціни на енергоносії почнуть стрімко зростати вже з понеділка.

Чому це небезпечно для України?

Гетманцев підкреслив, що через постійні ворожі удари по вітчизняній енергогенерації Україна стала критично залежною від імпорту пального.

«Для України такий сценарій несе серйозні ризики. Залежність нашої економіки від газу, нафти, нафтопродуктів і цін на них істотно зросла. Тривала нестабільність на світових ринках може мати для нас дуже неприємні наслідки», — зауважив народний депутат.

Крах старого світового порядку

Події на Близькому Сході, на думку Гетманцева, є остаточним доказом того, що колишні міжнародні норми та правила більше не працюють. Світ входить у період турбулентності, де контури «нового ладу» ще навіть не визначені.

Він підсумував, що в таких умовах головна надія України покладається на успіх власних дипломатичних переговорів. Завдання українських переговорників — принести мир і зробити все можливе, щоб глобальна «буря» оминула нашу територію.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
