Кризa в Ірані може спричинити найгірше потрясіння на ринку газу з 2022 року

Загострення кризи навколо Ірану створює ризики найсерйознішого збою на світовому ринку газу з 2022 року. Учасники ринку побоюються перебоїв із постачанням та різкого стрибка цін, що може повторити шок, спричинений повномасштабним вторгненням росії в Україну, яке тоді докорінно змінило глобальну торгівлю енергоносіями, повідомляє Bloomberg.

Ключова небезпека полягає в блокуванні Ормузької протоки — головної артерії, через яку проходить 20% світового експорту зрідженого природного газу (ЗПГ/LNG).

Торгівля паралізована: танкери завмерли

Згідно з даними відстеження суден, рух ЗПГ-танкерів через протоку фактично зупинився. Найбільші японські судновласники, такі як Nippon Yusen, Mitsui OSK Lines та Kawasaki Kisen Kaisha, вже наказали своїм суднам уникати небезпечної зони або чекати у безпечних водах.

Наразі щонайменше 11 танкерів, що прямували до Катару або з нього, призупинили свої рейси. Ситуацію ускладнює те, що минулого тижня одна з виробничих ліній катарського комплексу Ras Laffan зупинилася на планове технічне обслуговування, що додатково скорочує пропозицію.

Азія під ударом, Європа в зоні ризику

Найбільше від кризи страждають азійські країни, які критично залежать від катарського газу.

Китай — найбільший покупець, отримує майже третину свого імпорту ЗПГ саме з Катара. Китайські імпортери вже проводять термінові консультації щодо пошуку альтернативних джерел.

Індія та Японія також готуються до різкого стрибка цін. Оскільки довгострокові контракти на газ прив'язані до вартості нафти, ріст котирувань Brent автоматично робить газ дорожчим для споживачів.

Хоча Європа менше залежить від поставок через Ормузьку протоку, вона залишається вразливою через низький рівень запасів у сховищах. Будь-яка переорієнтація вільних обсягів газу на азійський ринок неминуче призведе до дефіциту та росту цін в ЄС.

Регіональні наслідки: Єгипет і Туреччина

Конфлікт створює додатковий тиск на сусідні країни:

Єгипет намагається прискорити отримання заздалегідь замовлених партій газу, оскільки постачальник Ізраїль закрив частину своїх родовищ через бойові дії.

Туреччина імпортує значні обсяги трубопровідного газу з Ірану (близько 15% свого імпорту у 2024 році). Якщо ці поставки припиняться, Туреччина буде змушена вийти на ринок ЗПГ як великий покупець, що ще більше «розігріє» ціни.

Думка експертів

Будь-яка військова активність в Ормузькій протоці є сильним фактором тиску на ціни, зазначає Том Марзек-Мансер із Wood Mackenzie.

Енн-Софі Корбо з Колумбійського університету наголошує, що альтернатив цим поставкам фактично немає. За її словами, питання полягає лише в тому, який ринок відреагує гостріше — азійський чи європейський.