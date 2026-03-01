Multi від Мінфін
1 березня 2026, 13:35

Крипторинок стає майданчиком для торгівлі нафтою та золотом на тлі війни з Іраном

Поки традиційні біржі Волл-стріт закриті на вихідні, криптоплатформи фактично виконують роль глобального ринку для хеджування ризиків. Трейдери використовують цілодобову торгівлю, щоб оперативно реагувати на ескалацію конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном, повідомляє Bloomberg.

Крипторинок стає майданчиком для торгівлі нафтою та золотом на тлі війни з Іраном
Фото: pixabay

Особливий попит мають безстрокові ф’ючерси на традиційні активи, що торгуються на криптобіржах, зокрема Hyperliquid. Ці інструменти дозволяють швидко реалізовувати макроекономічні стратегії без затримок, притаманних класичним розрахунковим механізмам.

Нафта та золото: перші індикатори паніки

Рух котирувань на криптоплатформах дає чітке уявлення про те, як відкриються світові ринки у понеділок:

  • Нафта: безстрокові контракти на нафту підскочили на 5%, сягнувши $70,6 за барель.
  • Золото та срібло: золото зросло на 1,3% (до $5 323 за тройську унцію), а срібло — на 2% ($94,9). Срібло стало лідером за активністю: обсяг торгів за добу перевищив $227 млн.
  • Фондові індекси: індекси, прив’язані до акцій США, навпаки, впали на 0,4−0,75%.

Біткоїн як дзеркало глобальних ризиків

Після вчорашнього ранкового обвалу біткоїн відіграв позиції та зріс за добу на 4,6% до позначки $66 514. Ethereum додав 7%, піднявшись до $1 980.

«Оскільки біткоїн торгується 24/7, він став найбільш ліквідним активом для трейдерів, які хочуть захеджуватися або висловити позицію щодо ситуації на Близькому Сході. Те, що BTC діє як проксі-актив для ширших ризиків, лише підтверджує: нафта, золото та інші комодіті також мають перейти на цілодобовий режим» — зазначив Джейк Островскіс, голова OTC-торгівлі у Wintermute.

Майбутнє фінансів: токенізація та 24/7

Для прихильників криптовалют ці вихідні стали черговим доказом неминучості переходу всіх активів на блокчейн. Традиційні фінансові інститути вже прискорюють зусилля з токенізації акцій та облігацій. Це дозволить торгувати ними безперервно, ігноруючи «вихідні» та святкові дні на біржах.

«Ці події — наче удар в обличчя для тих, хто сумнівався у потребі цілодобової торгівлі», — каже Аннай Капіла, засновник біржі QFEX.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
