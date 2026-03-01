Ринки Перської затоки падають після смерті Хаменеї та ударів по Дубаю і Досі

Недільні торги на Близькому Сході розпочалися зі стрімкого зниження котирувань. Інвестори масово виводять капітал через різку дестабілізацію регіону після атак США та Ізраїлю на Іран та дзеркальних ударів Тегерана у відповідь. Про це повідомляє Reuters.

Головною новиною, що сколихнула ринки, стало повідомлення державних ЗМІ Ірану про загибель верховного лідера аятоли Алі Хаменеї внаслідок суботніх атак.

Свідки другий день поспіль повідомляють про вибухи в районі Дубая та Дохи. Відповідні удари Ірану по об'єктах США в містах Перської затоки призвели до колапсу авіасполучення: найбільші аеропорти регіону, включаючи Дубай, повністю припинили роботу. Це стало одним із найсерйозніших збоїв у цивільній авіації за останні роки.

Реакція фондових ринків

Ринки Близького Сходу першими демонструють ставлення інвесторів до великої війни. Станом на ранок неділі, 1 березня, ситуація наступна:

Саудівська Аравія: індекс Tadawul впав на 4,6%, демонструючи найгіршу динаміку з квітня. Банківський сектор також у «червоній» зоні (Al Rajhi Bank -3,3%, Saudi National Bank -4,5%), акції авіаперевізника flynas втратили 4,5%.

Saudi Aramco: акції нафтового гіганта, навпаки, зросли на 2,3% на тлі очікувань дефіциту сировини.

Кувейт: біржа Boursa Kuwait повністю призупинила торги як запобіжний захід.

Оман та Бахрейн: індекси знизилися на 1,5% та 0,6% відповідно.

Катар: біржа зачинена через банківський вихідний.

Нафта по $100 та загроза Ормузькій протоці

Аналітики попереджають про високу ймовірність подальшої корекції та волатильності. Головним ризиком залишається повна зупинка судноплавства через Ормузьку протоку.

«Геополітична напруженість провокує масову втечу від ризиків, що тисне на ціни в усіх секторах», — зазначає Хані Абуагла, старший аналітик XTB MENA.

Реакція світових банків була миттєвою: у суботу, 28 лютого, Barclays різко підвищив прогноз ціни на нафту марки Brent з $80 до $100 за барель.